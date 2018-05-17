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İzlanda'dan Eurovision için İsrail'i boykot kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 14:39 | Son Güncelleme

Filistin halkına yönelik insan hakları ihlalleri dolayısıyla gelecek yıl İsrail'de yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması’nın boykot edilmesi için kampanya başlatıldı

STOCKHOLM (AA) - İzlanda'da, Filistin halkına yönelik insan hakları ihlalleri hatırlatılarak, gelecek yıl İsrail'de yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması’nın boykot edilmesi için kampanya başlatıldı.
İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Eurovision'un bu yılki kazananı olduğundan gelecek yıl yarışmanın ev sahipliğini üstlenecek İsrail'e karşı başlatılan kampanyada, 18 binden fazla imza topladı.
“Eurovision’u İzlandalılara sevdiren adam” olarak ülkesinde bilinen ünlü sanatçı Pall Oskar, imza attığı kampanyaya aynı zamanda sosyal medya hesabından da destek istedi.
Eurovision Şarkı Yarışması'nın yayıncı kuruluşu İzlanda devlet televizyonu RUV'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 18 bin imzanın İzlanda nüfusunun yüzde 4,8'ini oluşturduğu hatırlatılırken, bu toplanan imzaların televizyonun ileride Eurovision ile ilgili alacağı kararları etkileyebileceği kaydedildi.
İsveç'in Aftonbladet gazetesindeki haberde de, İzlandalıların İsrail'de yapılacak 64. Eurovision Şarkı Yarışması’nı boykot için başlatılan imza kampanyasının diğer ülkelere de hızla yayılabileceği belirtildi. Haberde, etkinliğin İsrail'den başka bir ülkeye taşınması ya da birçok ülkenin Eurovision'a katılmaması gibi bir ihtimalin bulunduğu değerlendirmesi yapıldı.
Portekiz'in Lizbon kentinde geçen cumartesi günü düzenlenen 63. Eurovision Şarkı Yarışması'nı "Toy" adlı şarkısıyla İsrail'i temsilen Netta Barzilay kazanmıştı. Yarışma sonrası Barzilay, "İsrail'i ve Kudüs'ü çok seviyorum.'' şeklinde açıklama yapmıştı.

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Eurovision Şarkı Yarışması İsrail'i Boykot İçin Halk Kampanyası İzlanda

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