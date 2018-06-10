HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İzmariti yere atan köyün işlerini yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 12:51 | Son Güncelleme

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, temizliğiyle dikkat çeken Muratkaya köyünde, yere izmarit atanlar, köy işlerinde çalışmak zorunda kalıyor - Köy muhtarı Yılmaz Kargı: "Sigara izmaritini yere atanları yakaladığımda cezalar kesiyorum. Tatlı bir ceza veriyorum. Köyümüzün işlerinde bir gün imece usulü çalışıyorlar. Köylülerimiz bu cezaları hoşgörü ile karşıladılar" - Ceza alan köy sakinlerinden Ünal Uçar: "Evimin önünde izmarit atarken muhtara yakalandım. Bana ceza verdi. 'Köy mezarlık duvarı var. Onu yapacaksın' dedi. Ben de seve seve kabul ettim"

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, temizliğiyle övgü alan Muratkaya köyünde, muhtar, yere sigara izmariti atanları köy işlerinde çalıştırıyor.

Yeşillikler arasındaki Muratkaya köyünde, "temiz çevre, temiz toplum" sloganıyla yola çıkan muhtar Yılmaz Kargı'nın, yere izmarit atılmaması için başlattığı uygulamaya, köylüler de destek veriyor.

Köyün belirli noktalarına, izmaritler için teneke kutular yerleştirilirken, yere izmarit atanlara verilen "cezaları" köylüler hoşgörüyle karşılıyor.

Muhtar Yılmaz Kargı, AA muhabirine yapığı açıklamada, 19 yıldır muhtarlık yaptığını söyledi.

Köylerinde 60 hane bulunduğunu anlatan Kargı, "Hayatımda hiç sigara kullanmadım. Kullanan amcalarıma da 'kullanmayın' diye söylüyorum. Dört yıl önce 'izmaritleri sokaklarımıza atmayalım' diye bir uygulama başlattık. Uygulamayı başlattıktan sonra köyümüzde anonslar yaptık. Uygulamaya başlarken köyümüzün belli noktalarına, izmaritlerin atılacağı çöp tenekesi koyduk." dedi.

- "Köyümüzün işlerinde bir gün imece usulü çalışıyorlar"

Uygulamadan sonra bazı kişilerin sigara içmeyi bıraktığını dile getiren Kargı, şöyle devam etti:

"Sigara izmaritini yere atanları yakaladığımda cezalar kesiyorum. Tatlı bir ceza veriyorum. Köyümüzün işlerinde bir gün imece usulü çalışıyorlar. Köylülerimiz, bu cezaları hoşgörü ile karşıladılar. Ünal kardeşimizi yere izmarit atarken yakaladım. Ona mezarlığımızın duvarını örme işinde çalışma cezası verdim. O da gitti çalıştı. Hayvancılıkla da uğraşıyoruz ancak gübrelerimiz kapalı alanda. Köyümüzde koku yok. Bu kampanyadan sonra 7-8 kişi sigarayı bıraktı. Havamız kirlenmesin, doğamız kirlenmesin. Temiz toplum ve temiz çevrede her zaman faydalı insanlar olur. Onun bilinci ile hareket ediyoruz. Katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Bugüne kadar birçok kişiye ceza verdik."

- Alptekin: "Muhtara yakalandım"

Köy sakinlerinden Aysel Alptekin, "Muhtarımız bu konuda çok duyarlı." dedi.

Ceza alan Ünal Uçar ise "Evimin önünde izmarit atarken muhtara yakalandım. Bana ceza verdi. 'Köy mezarlık duvarı var. Onu yapacaksın' dedi. Ben de seve seve kabul ettim. Kullanmasam iyi ama kullanıyorum." diye konuştu.

Köydeki uygulamadan sonra sigarayı bırakan Mehmet Kargı ise, "Muhtarımızın bu uygulamasından sonra sigarayı bıraktım. Sokağa sigara izmariti atılmıyor ona da çok teşekkür ediyorum. Ceza veriyor." ifadelerini kullandı.

PARTNERToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyorToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyor
- Erdoğan Demirören için holdingte tören düzenlendi, cenazesi Fatih Camii'ne getirildi- Erdoğan Demirören için holdingte tören düzenlendi, cenazesi Fatih Camii'ne getirildi
Erdoğan Demirören'in tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!Erdoğan Demirören'in tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceza Izmarit köy Reşadiye sigara Tokat

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

AK Partililer 24 Haziran seçimleriyle ilgili Financial Times'a konuştu: Herkes endişeli, en zor seçimimiz olacak

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Demet Akalın makyajsız halini paylaştı

Demet Akalın makyajsız halini paylaştı

Muharrem İnce'nin iddialarına peş peşe yalanlama geldi! Canlı yayında gergin anlar

Muharrem İnce'nin iddialarına peş peşe yalanlama geldi! Canlı yayında gergin anlar

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya'ya ateş püskürdü: Dünyayı bir Haçlı-Hilal savaşına götürüyor

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye bir cevap daha!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye bir cevap daha!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan Demirören'in tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!

Erdoğan Demirören'in tabutunun üzerindeki örtü dikkat çekti!

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Günlük burç yorumları: 10 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 10 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Sınır ötesine operasyon! Öldürüldüler

Sınır ötesine operasyon! Öldürüldüler

Bugün Babalar Günü mü? 2018 Babalar Günü ne zaman?

Bugün Babalar Günü mü? 2018 Babalar Günü ne zaman?

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki tekstil fabrikasında yangın

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki tekstil fabrikasında yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.