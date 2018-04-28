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İzmir 6. Olağan İl Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 17:14 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: - "İzmir'in her köşesinden buraya gelenler bir şeyin haberini veriyorlar. 24 Haziran günü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin icrasında bu millet İzmir'in her köşesinde Recep Tayip Erdoğan'ın arkasında olacaktır diyorlar"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "24 Haziran günü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin icrasında bu millet İzmir'in her köşesinde Recep Tayip Erdoğan'ın arkasında olacaktır." dedi.

Dağ, Halkapınar Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti İzmir 6. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada, bu salonda daha önce de programlar yaptıklarını ancak bugün salonun ve İzmir'in tarihi bir gün yaşadığını belirtti.

Dağ, "İzmir'in her köşesinden buraya gelenler bir şeyin haberini veriyorlar. 24 Haziran günü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin icrasında bu millet İzmir'in her köşesinde Recep Tayip Erdoğan'ın arkasında olacaktır diyorlar. Bu millet Recep Tayyip Erdoğan'ı 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'da yalnız bırakmadı. Meydanları doldurdu, onun arkasında oldu." diye konuştu.

Dağ, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AK Parti'nin İzmir'de tarih yazacağını, 30 Mart 2019'daki yerel yönetimler seçiminde de dünyaya mesaj vereceğini sözlerine ekledi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim startını İzmir'de vermesinden çok memnun kaldıklarını belirterek bunun kendilerine çok büyük bir sorumluluk yüklediğini aktardı.

Seçimlerde başarılı olmak için tüm parti teşkilatlarıyla gece gündüz demeden çalışacaklarını söyleyen Şengül, "Birileri Cumhurbaşkanımız için 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyordu. Vakit geldi. Şimdi söz sırası bizde. 24 Haziran'da uzun adamı, milletin adamını başkan yaptırmaya var mısınız? İnanın bana, sizin bu kararlılığınız, bu heyecanınız dostlarımızın gönlünü ferahlatıyor. İzmir hazır. İzmir hiç olmadığı kadar hazır. Teşkilatımızın motivasyonu tam 24 Haziran'ı iple çekiyoruz. İzmir'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." diye konuştu.

Şengül'ün konuşması sırasında "Recep Tayyip Erdoğan", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı.

Kongrenin divan başkanlığına delegelerin oylarıyla Konya Milletvekili Ömer Ünal seçildi.

Salonda AK Parti Genel Merkezi tarafından hazırlanan, partinin kuruluşu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatını anlatan film izletildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım için bestelenen şarkı dinletildi.

Kongreyi MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş da takip etti.

Kongreye, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milletvekilleri ve partililer katıldı.

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