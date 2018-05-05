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İzmir Ak Parti'de, Tatlıses ve Çolaklı sandık heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 15:23 | Son Güncelleme

İZMİR'de Ak Parti il teşkilatı, 24 Haziran seçimleri için milletvekili aday adayı olan 216 kişi için temayül (eğilim) yoklaması yaptı. Teşkilat, listede milletvekili görmek istediği 14 adayı sıraladı.

İzmir Ak Parti'de, Tatlıses ve Çolaklı sandık heyecanı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Ak Parti il teşkilatı, 24 Haziran seçimleri için milletvekili aday adayı olan 216 kişi için temayül (eğilim) yoklaması yaptı. Teşkilat, listede milletvekili görmek istediği 14 adayı sıraladı. Teşkilatın desteğini alabilmek için yarışan adaylardan kimi lokma dağıttı, kimi simit ve ayran ikram etti. Aday adayı olan türkücü İbrahim Tatlıses, kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Ak Parti İzmir milletvekili aday adayları, 24 Haziran seçimleri öncesinde ilk vizeyi teşkilat üyelerinden almak için ter döktü. Halkapınar Spor Salonu'nda yapılan eğilim yoklamasına katılan birinci ve ikinci bölge milletvekili aday adayları, rakiplerini geride bırakarak 14 kişilik listeye girebilmek için teşkilat üyelerini ikna etmeye çalıştı. Kimi gevrek ayran dağıttı, kimiyse lokma döktürdü. Bazı partililer de destekledikleri adayların isminin yer aldığı tişörtleri giyerek, oy istedi. Kanser hastalarını tedavi ederken onlar için düzenlediği yılbaşı partisinde zeybek oynayan doktor Mehmet Bayındır, eğilim yoklamasında 20 yaşındaki oğlu Alperen Bayındır ile birlikte teşkilat üyelerini o meşhur oyunu ile karşıladı. Türkücü İbrahim Tatlıses ile eski Milli Futbolcu Tanju Çolak da eğilim yoklamasında listeye adını yazdırmak için ter döktü. 216 kişinin yarıştığı seçimde ilçelerdeki kadın kolları, gençlik kolları ana kademe, mahalle başkanları, belediye başkanları, meclis üyeleri oy kullandı.
'LİSTELER KOMİSYONDA İNCELENECEK'
Aday adayları için oy kullanmaya gelen Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, temayül yoklamasının önemine değinerek, "Kongre sürecimiz devam ederken, seçim kararı alındı. Geçen hafta içerisinde tüm aday adayları teşkilatları dolaşarak kendilerini tanıttı. Teşkilatımızda aktif olarak görev alan herkese 'Siz liste yapsanız, 14 kişi arasında kimleri görmek istersiniz' diye soruyoruz. Birinci ve İkinci bölgeden teşkilat üyelerimiz, 14 aday adayı arasında tercih yapıp, listede onun adını işaretliyor. Bunlarla ilgili bir sonuç ortaya çıkacak" diye konuştu. Bunun aday belirmede ilk aşama olduğuna dikkat çeken Başkan Şengül, daha sonra oluşturulan alt komisyonda bu listelerin inceleneceğini ifade etti. Burada eleme yapılacağını aktaran Şengül, "Daha sonra üst komisyonda değerlendirme yapılacak. Bizim görüşlerimiz de alınacak ve listeye son şekli verilecek. Biz, istişareye önem veren bir partiyiz. Her meslek dalından ciddi aday adaylarımız var. Bu bizi son derece mutlu etti. Hoşgörü içerisinde güzel bir oylama yaptık" dedi.
LİSELİ SÜLEYMAN DA ADAY ADAYI
Eğilim yoklamasına Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Süleyman Aydın da katıldı. Partiye başvuru yapan en genç aday adayı olan Aydın, "Ailem Ak Parti'ye gönül verdi. Ben de milli duruş için Ak Parti'de olmayı tercih ettim. Ak Parti'nin İzmir için belirlediği 35 proje var. Bunların sonuna kadar destekçisi olacağız. Özellikle Körfez Tüp Geçiş Projesi'ni destekliyorum" diye konuştu.
Meclis çatısı altında siyaset yapma imkanı bulduğu takdirde milletin yanında olacağını ve onların sesini Meclis'e taşıyacağını kaydeden Süleyman Aydın, "Halktan geldik, yine halka döneceğiz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu vatanı gençlere emanet etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu felsefe ile gençlerin yolunu açtı, kendisine çok teşekkür ediyorum. Eğilim yoklamasında, büyüklerimin beni destekleyeceğini düşünüyorum. Fatih Sultan Mehmet'in yürüdüğü yolun izindeyiz" dedi.
Eğilim yoklaması, saat 16.00'da bitecek. Verilen oyların hepsi, ilçelerine göre torbalara konularak genel merkeze gönderilecek.

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