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İzmir Alaçatı'da otomobile uçak çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 15:43 | Son Güncelleme

İzmir Alaçatı'da turistik seferler yapan uçakları haber yapmak isteyen gazetecilerin aracına uçak çarptı.

Alaçatı'da turistler için özel olarak sefer düzleyen uçakları haber yapmak isteyen Atv haber ekibi akıl almaz bir kaza yaşadı. Haber sonrası pilotlardan biri jest amaçlı gazetecilerin otomobiline alçak uçuş yapmak isterken, uçağın tekerliği otomobil sağ tarafına çarptı.

İlginç olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana gelirken çarpma anı saniye saniye görüntülendi.


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izmir Alaçatı uçak

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