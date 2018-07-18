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İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 13:40 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesindeki bir sanayi tesisinin şantiyesinde, akşam yemeğinin ardından fenalaşıp hastaneye kaldırılan işçilerin sayısı 700’e ulaştı.

İşçilerin bir kısmının dün akşam yemeğinin ardından hemen hastaneye kaldırıldığı, bir kısmının da bu sabah işe gelince fenalaştığı öğrenildi. İşçilerin midibüs ve otobüslerle hastaneye kaldırılmasına devam ediliyor. Zehirlenme olayının daha önce birkaç defa daha tekrarlandığını belirten işçiler, "Ya bu yemek şirketi değişecek ya da hepimiz öleceğiz" diyerek duruma tepki gösterdi.

’HEPİMİZ ÖLECEĞİZ’

İşçilerden Ömer Kaplan, iki ay önce yemekler kötü olduğu gerekçesiyle eylem yaptıklarını hatırlatarak, "Bu kaçıncı zehirlenme, bıktık artık. İki ay önce eylem yaptık yine değişen bir şey yok. Ya bu yemek şirketi değişecek ya da hepimiz öleceğiz. İnsan hakları diye bir şey yok. Akşam yemeği yedikten sonra çok yorgun olduğumuz için eve gidip doğrudan uyuyoruz. Sabah kalkıp işe geldiğimizde herkes bir yerde yatıyor, tuvaletlerde kusuyordu. İş yeri hekimliğinde yer kalmamıştı. Aliağa Devlet Hastanesi’ne gittik, orası da tıklım tıklım doluydu" dedi. Bir diğer işçi Hasan Sapa ise daha önce de tavuk dönerden zehirlendiklerini belirterek, "Ölmemiz mi bekleniyor? Artık sesimizi birileri duysun" diyerek tepki gösterdi.

Akşam yemek yedikten sonra fenalaşmaya başladığını, sabah olunca şikayetlerinin arttığını belirten işçilerden Abidin Durmaz ise, "Ben yetkilileri göreve davet ediyorum. İşçilerin sağlığı hiçe sayılıyor. Kimler bize sahip çıkacak? " dedi. Seyit Kocabaş ve Abdullah Ceren adlı işçiler de daha önce 3-4 defa gıda zehirlenmesi şüphesi yaşadıklarını ancak gelişme olmadığını belirterek, yetkililerden yardım istedi. İl Sağlık Müdürlüğü ve şirket yetkilileri, işçileri midibüs ve otobüslerle hastanelere kaldırmaya devam ediyor. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
İZMİR BELEDİYESİNİN YAPTIĞI İHALEDEN NE ÇIKAR.... YOLSUZLUK ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR... İZMİR , 1923 TEN SONRA YİNE AYNI İZMİR.... CHP'YE OY VERİRKEN DÜŞÜNSEYDİNİZ.... YAPACAK BİRŞEY YOK....
işçiyi asgari 1603 tl ye mecbur et ucuz yemek ver olacağı bu kim takar gariban gurevayı
hemen hukumet olaya el koyar ve cozulur. kardesim neden illa boyle olmasi lazim neden o yemegi is sahibi de yemiyor yesin bakalim bir daha oyle yemek geliyormu
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