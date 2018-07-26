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İzmir Aliağa demir-çelik fabrikasında patlama: Yaralı işçiler var

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 14:35 | Son Güncelleme

İzmir'den gelen son dakika haberine göre; Aliağa ilçesindeki demir-çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Çevreye saçılan eriyik demir, vardiya amiriyle birlikte 6 çalışanı yaraladı.

İzmir Aliağa demir-çelik fabrikasında patlama: Yaralı işçiler var

Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki demir-çelik fabrikasında dün gece meydana gelen olayda işçilerin kırılan elektrotları çıkarmak için ocak kapağının üzerine çıkarak, elektrotları vince bağladığı sırada patlama yaşandı.

Çevreye saçılan eriyik demir, vardiya amiriyle birlikte 6 çalışanı yaraladı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanele kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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