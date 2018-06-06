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İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin aralarında eski tuğgeneral Gökhan Şah

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 20:37 | Son Güncelleme

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin aralarında eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, eski binbaşı Şükrü Seymen, eski binbaşı Taner Berber, FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan eski başçavuş Zekeriya Kuzu ve Cumhurbaşkanı eski başyaveri Ali Yazıcı'nın da bulunduğu 37 sanık hakkında verdiği kararı onadı, 5 sanığın kararını ise bozdu.


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Anahtar Kelimeler:
asker FETÖ istinaf karar terör

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