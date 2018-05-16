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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İsrail'in Gazze'deki katliamını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 19:14 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu: - "2 gün önce Filistin'de maalesef 60 kişinin vefat ettiği, 2 bine yakın insanın yaralandığı bir saldırı oldu. Bu insanlık ayıbını şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum"

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve bunu protesto eden Filistinlilerin İsrail güvenlik güçlerince şehit edilmesini kınadı.

Mayıs ayı ikinci olağan meclis toplantısı, belediye salonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başkanlığında yapıldı.

Kocaoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada ramazan ayının tüm dünyaya huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve bunu protesto eden Filistinlilerin İsrail güvenlik güçlerince katledilmesine tepki gösteren Kocaoğlu, "2 gün önce Filistin'de maalesef 60 kişinin vefat ettiği, 2 bine yakın insanın yaralandığı bir saldırı oldu. Bu insanlık ayıbını şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Hakkı Durmaz da ramazan ayının Müslüman alemi için önemli günlerin başında geldiğini dile getirerek, "Filistin'de katliam yaşanmakta, insanlık dramı yaşanmakta biz de AK Parti grubu olarak Filistin'de yaşanan insanlık katliamını bir kez daha lanetleyip kınıyoruz." diye konuştu.

Konuşmasının ardından İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit edilen Filistinliler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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