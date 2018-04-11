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"İzmir Büyükşehir Belediyesinin bütçe açığı 858 milyon 565 bin lira"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 23:41 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Doğan: - "Geçen yıl bütçe açığımız 858 milyon 565 bin liraya ulaştı. İzmirlilerden toplanan bu paraların beşte biri boşa gidiyor"

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, büyükşehir belediyesinin geçen yılki bütçe açığının 858 milyon 565 bin Türk lirasına ulaştığını belirterek "İzmirlilerden toplanan bu paraların beşte biri boşa gidiyor." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ESHOT Genel Müdürlüğü 2017 Faaliyet Raporlarının oy çokluğuyla onaylandığı "Nisan Ayı İkinci Olağan Meclis Toplantısı"nda söz alan Doğan, her yıl aynı projeler, hedefler ve hayallerin olduğu faaliyet raporlarının geldiğini söyledi.

Bütçe hedeflerinin hiçbirinin tutmadığını vurgulayan Doğan, bütçe geliri hedefi 4 milyar 194 milyon lira iken yüzde 89'luk bir gerçekleşme oranıyla kasaya 3 milyar 760 milyon lira girdiğini belirtti.

Bütçedeki gelir gider dengesinin sağlanamadığını dile getiren Doğan, "Geçen yıl bütçe açığımız ise son yılların en büyük rakamlarına 858 milyon 565 bin liraya ulaştı. Yani idarenin gelir gider farkı bir milyara merdiven dayamış. İzmirlilerden toplanan bu paraların beşte biri boşa gidiyor." dedi.

Doğan, 2017 yılında 285 milyon 500 bin liralık borçlanma öngören Büyükşehir Belediyesinin toplamda 486 milyon 466 bin lira kredi çektiğini, borçsuz denilen ve kredi notlarıyla örnek gösterilen belediyenin içine düştüğü durumu İzmirlilerin dikkatine sunmak isteğini ifade etti.

- "Hizmet notumuzu 2019'da görürüz"

Mecliste eleştirilere yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, hem Büyükşehir Belediyesinin hem de ESHOT Genel Müdürlüğünün başarılı bir yıl geçirdiğini savundu.

İzmir halkının 14 yıldır kendilerini anladığını ve kendilerine inandığını söyleyen Kocaoğlu, "Biz de onları anlıyoruz. 14 senedir en kötü günlerimizde bile bize sahip çıktılar. Biz onlara borcumuzu ödemek için çalışıyoruz. Hizmet notunu hemşerilerimiz iki defa verdi. 2019'da da hizmet notunun ne olduğunu hep birlikte görürüz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT Genel Müdürlüğünün 2017 yılı faaliyet raporu, AK Parti'nin ret oyuna karşılık CHP ve MHP grubunun oyları ve oy çokluğuyla kabul edildi.

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