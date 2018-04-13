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İzmir Büyükşehir Meclisinde ’gittiğin kadar öde’ tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 20:13 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, ’gittiğin kadar öde’ sistemiyle ilgili, “İzmir sizin sayenizde hesap uzmanı oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, ’gittiğin kadar öde’ sistemiyle ilgili, “İzmir sizin sayenizde hesap uzmanı oldu. Nereye kaç lira harcamış, kartına kaç lira yüklemek zorunda hesap yapmak zorunda kalıyor” derken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan ise sistemin vatandaşların menfaatine olduğunu söyledi.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı olağan toplantısının üçüncü birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan idaresinde gerçekleşti. Oturumun dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, İZBAN’da uygulanan ’gittiğin kadar öde’ sisteminin otobüslerde de uygulandığını belirterek, sistemle ilgili eleştirilerini sıraladı. Doğan, “Önceki ay İZBAN’da başlayan artı para sistemi 1 Nisan itibariyle belediye otobüslere de taşınmıştır. Seferihisar’a yönelik yapılan bu çalışma, her ne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından örnek uygulama şeklinde lanse edilse de işin aslı göründüğü gibi değil. Bu sistem aldatmacadan ibaret olup, halkı kandırmaya yönelik algı operasyonudur. Kelime oyunlarının altında gizli zam yapılmaktadır. Artı para ile sanki vatandaşın cebine ilave bakiye yükleniyor gibi yapılmakta. Bu uygulamayı artı para değil vatandaşın cüzdanına eksi para olarak adlandırmak gerekir. ESHOT’un zararını İZBAN’a yıktınız, peki otobüslerde bu uygulamaya ne gerek vardı?” dedi.

“46 kuruşluk örtülü zam yapıldı”
Fahrettin Altay’dan Seferihisar’a giden 730 numaralı otobüsün yerine 985 numaralı hattın getirildiğini belirten Doğan, “Yeni sistemle daha önceden çalışan 730 numaralı Seferihisar-Fahrettin Altay aktarma hattı kaldırılarak yerine 985 numaralı Seferihisar-Üçkuyular İskele hattı getirilmiştir. Yani durak aynı alanda 500 metre yakına taşınmış ve bir durak ilave edilmiştir. Daha önce 5 lira belirlenen tarife 5 lira 46 kuruş olmuştur. 46 kuruşluk örtülü zam yapılmıştır. Toplam 44 kilometre olan güzergahta 15 kilometrenin üzeri ilave ücretlenmeye tabii olup, yarı yolda inen hemşehrilerimize inişlerde kart bastığı, validatörler vasıtasıyla para iadesi yapılmaktadır. Baktığımızda yarı yolda inen yolcular için faydalı gibi gözüken bu uygulama aslında hatalı bir karardır. Değişiklik, halkın taleplerine ne kadar yabancı olduğunu gösteriyor. Bir gün Fahri Altay Aktarma Merkezine gelip, öfkeli vatandaşların şikayetlerine kulan verin. En iyi yaptığınız işi yapın, gelin bu sistemden vazgeçin, kağıt bilet sistemine geçin. Bu uygulama ESHOT’un boyunu aşıyor. Vatandaşlar neredeyse yanında hesap makinesi taşıyacak. İzmir sizin sayenizde hesap uzmanı oldu. Nereye kaç lira harcamış, kartına kaç lira yüklemek zorunda hesap yapmak zorunda kalıyor. İzmirli vatandaşlar çarpım tablosu ezberler gibi ulaşım ücret tablosunu ezberlemek zorunda mı?” diye konuştu.

“Bilgiler yanlış”
Doğan’ın konuşması sırasında Aydoğan konuyu uzatmaması konusunda ikazda bulunurken, bazı CHP’li meclis üyeleri önlerindeki masaya vurdu. Bu sırada mecliste tansiyon yükselirken, Doğan’a yanıt veren Aydoğan, “Bilgiler yanlış. Seferihisar’dan binen kişi 5 lira para veriyordu, nerede inerse insin. Günah değil mi biri Ulamış’ta iniyor, biri Üçkuyular’da iniyor. Dilek ve temennilerde yaptığım ikaz; üç beş kelime ile mizah edilecek şeyleri okumak meclisin zamanını çalmaktadır. Burada vatandaşın menfaati var. Ulamış’a kadar 2,5 lira, yola devam ederse 5 liraya gidiyor. Muhalefetin de usulü adabı var. Çok muhalefet yapmak çok başarılı olmak demek değildir” ifadelerini kullandı.

“Çimento fabrikaları şehrin dışına taşınsın”
AK Partili meclis üyesi Çağlar Haspolat da dilek ve temenniler bölümünde şunları söyledi:
“İzmir kent merkezinde Bornova göbeğinde hala faaliyette olan çimento fabrikaları var. İzmir Büyükşehir Belediyesinin imar planlarının içinde kalıyor. Daha önce bu fabrikalar, maden işletme ocaklarının içindeyken şu an kentin merkezinde kalmış. Gerçekten etrafında 7-8 mahallesi var ve ciddi nüfus var. O insanların sağlığında ciddi sıkıntı var. Ciğerleri çimentodan üç oda bir salon oldu. Bu fabrikaların şehrin dışına taşınması lazım. Ortak çalışma ile bu çimento fabrikaları şehrin dışına çıkarılmalı” dedi.
Aydoğan ise fabrika ruhsatlarının İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmediğini belirtti.

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