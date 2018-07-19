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İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Doğru'ya veda

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 17:45 | Son Güncelleme

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Doğru'ya veda

İZMİR (AA) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden, Yargıtay üyeliğine atanan Mustafa Doğru, İzmir Adliyesi çalışanlarına veda etti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) Yargıtay üyeliğine atanan Doğru için, İzmir Adliyesi protokol kapısında tören düzenlendi.

Törene, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Korkmaz ile savcılar, hakimler ve adliye personeli katıldı.

Duygulandığı gözlenen Doğru, İzmir Adliyesinde çalışmış olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, tüm çalışanlara teşekkür etti.

Adliye çalışanlarından helallik isteyen Doğru, birlikte çalışmanın ve ekip ruhunun önemine dikkati çekerek, "Devletimiz ve milletimiz için zor günlerde çok çalıştık. Kapımız ve gönlümüz her zaman sizlere açık. Hakkınızı helal edin." dedi.

Korkmaz ise Doğru'ya yeni görev yerinde başarı diledi.

Korkmaz, Doğru'nun yanı sıra Yargıtay üyeliğine atanan İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Fatih Mehmet Öztürk ve İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Orhan Balbal'a çiçek verdi.

Törenin ardından, protokol kapısı önünde hatıra fotoğrafı çekildi.

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