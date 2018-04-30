İzmir'de 89 yaşındaki kişiye cinsel istismar suçlaması! DNA testinde ortaya çıkan gerçek

Kemalpaşa'da 2017 yılının Nisan ayında meydana gelen olayda, anne E.K., erkek çocuğu B.K.'nin akşam yemek yemeden uyumak istemesi ve durgun halinden dolayı şüphelendi. Sabah ise B.K.'nin iç çamaşırında kan görünce oğluna durumu sordu. Oğlunun yaşlı bir adamın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söylemesi üzerine E.K., jandarmaya giderek şikayette bulundu. B.K.'nin Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) alınan ifadesinde adını unuttuğu sakallı yaşlı bir adamın kendisini para vermek amacıyla bahçeye çağırdığı, daha sonra eve sokarak cinsel istismarda bulunduğu ve bu durumu ailesine anlatmaması için 'Bunu söylersen, seni öldürürüm ve mezarını kazarım' diyerek tehditte bulunduğunu söyledi. Aynı merkezde yapılan vücut incelemesinde de B.K.'nin cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan S.V.T.'yi, B.K. kendisine gösterilen fotoğraflardan teşhis etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.V.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.V.T. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamasıyla dava açıldı.