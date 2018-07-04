HABER

İzmir'de alarm! Herkes bu iğrenç adamı arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 10:32 | Son Güncelleme

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, 13 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüphelinin kamera görüntüleri ortaya çıkarken, polis şüpheliyi yakalamak için alarma geçti.

Geçtiğimiz pazar günü saat 09.30 sularında Karşıyaka ilçesinde bulunan bir sokakta meydana gelen olayda iddiaya göre, annesiyle pastahaneye giden 13 yaşındaki D.S., orada alışveriş yaptıktan sonra evine döndü. Kameralara yansıyan görüntülerde D.S., kapıyı açtıktan sonra şüpheli de kendisiyle birlikte apartmana giriyor.

ÇOCUK KARŞI KOYUNCA BOĞUŞMNA YAŞANDI

Kısa bir süre sonra da şüpheli bir anda kaçmaya başlıyor. İddiaya göre D.S. apartmana girdikten sonra arkasından apartmana giren şüpheli, 13 yaşındaki çocuğu taciz etti. D.S.’nin karşı koymasıyla ikili arasında boğuşma yaşandığı öne sürülürken, şüphelinin o sırada apartmandan gelen seslerden korkup bir anda kaçmaya çalıştığı da öğrenildi.

PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Olayın ardından 13 yaşındaki çocuğun psikolojisi de bozuldu. D.S.'nin olayın etkisiyle önce durumu ailesine söyleyemedi. Çocuklarının davranışlarında olumsuzluk olduğunu fark eden aile ise daha sonra durumu öğrendi. 13 yaşındaki D.S.’yi taciz ettiği iddia edilen ve kamera görüntülerinde apar topar kaçtığı görülen şüphelinin yakalanması için İzmir emniyeti de alarma geçti. Emniyet, belirtilen eşgale göre şüphelinin yakalanması için bir çalışma başlattı.

Öte yandan, ortaya çıkan görüntülerde bazı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Çok sayıda kullanıcı, 13 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüphelinin yakalanmasını istedi. (İHA)

PARTNERBuse Narcı sıcaktan bunalınca...Buse Narcı sıcaktan bunalınca...
Son dakika! Hadımköy'de dev fabrika yanıyorSon dakika! Hadımköy'de dev fabrika yanıyor
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt!Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir istismar

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılıyor

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Taksici isyan etti, arabadan indi: Devlet düşmanlarını arabama almam

Taksici isyan etti, arabadan indi: Devlet düşmanlarını arabama almam

Son dakika! Hadımköy'de dev fabrika yanıyor

Son dakika! Hadımköy'de dev fabrika yanıyor

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt!

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt!

Alaattin Çakıcı’nın raporunda imzası bulunan il müdürü ve başhekim görevden alındı

Alaattin Çakıcı’nın raporunda imzası bulunan il müdürü ve başhekim görevden alındı

4 Temmuz 2018 atama kararları! Resmi Gazete'de isim listesi yayınlandı

4 Temmuz 2018 atama kararları! Resmi Gazete'de isim listesi yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.