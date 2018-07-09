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İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için 101 pare top atışı yapıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 18:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'de yemin etmesinin ardından İzmir'in Gündoğdu Meydanı'nda, 101 pare top atışı yapıldı. Top atışlarının yapıldığı yerlerin 4 ordu komutanlığının bulunduğu iller olduğu öğrenildi. Tokat'ta da Erdoğan'ın yemin etmesi sonrası 41 pare top atışı yapıldığı öğrenildi.

İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için 101 pare top atışı yapıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın TBMM'deki yemin töreninin hemen ardından, Ege Ordu Komutanlığı'nın bulunduğu İzmir'de, 57'nci Topçu Tugayı'ndan Gündoğdu Meydanı'na gelen birlik, top atışı yaptı. Top atışlarının 4 ordu komutanlıklarının bulunduğu illerde de yapıldığı öğrenildi. 101 pare top atışını Kordon'da toplanan vatandaşlar ilgiyle izledi.

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VATANDAŞLAR İLGİYLE İZLEDİ

Birçok vatandaş, bu anları cep telefonlarına kaydetti. Birçok kişi de kulaklarını tıkayıp 101 pare top atışının tamamını izledi. Bu sırada sevgililerin birbirlerinin kulaklarını tıkayıp, top sesinden korumaya çalışmaları ise ilginç görüntüler oluşturdu.

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TOKAT'TA DA 41 PARE TOP ATIŞI YAPILDI

Tokat Belediyesi tarafından kent merkezinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de ettiği yemin sonrası itfaiye ekipleri tarafından top atışı yapıldı. İtfaiye ekipleri ilk önce kent merkezinde topların atılacağı alanda güvenlik önlemleri aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin etmesinin ardından 41 pare top atışı gerçekleştirildi. Topların atılmasını, çevrede bulunanlar anı cep telefonu kameraları ile görüntüledi.

"BU ANI TARİHİ KILMAK ADINA TOP ATIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Tarihi bir gün yaşandığını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Bandırmalı, "Yeni sistemin birinci devlet başkanımız, Cumhurbaşkanımız yeminle göreve başlamış oldu. Bizde bu anı tarihi kılmak adına, unutmamak adına Türk devlet geleneğimizde olan 41 top atışını gerçekleştirdik'' dedi.

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