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İzmir'de eski koca dehşeti! Sokak ortasında defalarca bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 13:31 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesinde özel güvenlik görevlisi, boşandığı eşini sokakta bıçaklayarak ağır yaraladı, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İzmir'de bir şirkette özel güvenlik olarak çalışan E.Ç, Çamdibi semtinde kadın arkadaşıyla alışverişten dönen eski eşi D.Ş'nin önünü keserek tartıştı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Eski eşine "Seni bir daha buralarda görmeyeceğim demedim mi?" dediği öne sürülen E.Ç, D.Ş'yi defalarca bıçaklayarak kaçtı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan D.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sokakta pazar arabasıyla yürüyen iki kadının önünün özel güvenlik görevlisi kıyafeti giyen kişi tarafından kesilmesi yer alıyor.

Kayıtların devamında şüphelinin, yere düşen kadını defalarca bıçakladığı, çevredekilere tehditler savurduğu ve saldırının ardından elindeki bıçağı katlayarak uzaklaştığı görülüyor. (AA)

PARTNERYok böyle bir alışveriş ünlü yıldız raflar arasında...Yok böyle bir alışveriş ünlü yıldız raflar arasında...
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izmir Bornova koca bıçak kadın

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ANASINI SIKTINIZ ULKENIN SIKTIMININ CAHILLERI... HUKUK YOK HAK YOK DEVLET YOK PARA YOK KAFA YOK HICBIR BOK YOK BU ULKE INSANINDA..
adı ustunde eskı eş aslında devlet bir yasa cıkarsın bu tarz savunmasız olayda halka linç izni
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