İzmir'de eski koca dehşeti! Sokak ortasında defalarca bıçakladı

İzmir'de bir şirkette özel güvenlik olarak çalışan E.Ç, Çamdibi semtinde kadın arkadaşıyla alışverişten dönen eski eşi D.Ş'nin önünü keserek tartıştı.
DEFALARCA BIÇAKLADI
Eski eşine "Seni bir daha buralarda görmeyeceğim demedim mi?" dediği öne sürülen E.Ç, D.Ş'yi defalarca bıçaklayarak kaçtı.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan D.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sokakta pazar arabasıyla yürüyen iki kadının önünün özel güvenlik görevlisi kıyafeti giyen kişi tarafından kesilmesi yer alıyor.
Kayıtların devamında şüphelinin, yere düşen kadını defalarca bıçakladığı, çevredekilere tehditler savurduğu ve saldırının ardından elindeki bıçağı katlayarak uzaklaştığı görülüyor. (AA)
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