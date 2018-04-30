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İzmir'de feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 00:21 | Son Güncelleme

İzmir’in Dikili ilçesinde, bir kamyonet ile tur otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

İzmir'de feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 21.45 sıralarında İzmir-Çanakkale Yolu Tahtalı Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Karabulut yönetimindeki 35 GA 1219 plakalı kamyonet İzmir yönünden Edremit istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Menderes Husu 45 TG 971 plakalı tur otobüsü ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ve güvenlik güçlerine bildirdi.

AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen aracın içinde sıkışan yaralıları yaptıkları müdahale ile çıkartırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonette bulunan sürücü Bülent Karabulut ve Ebru Karabulut’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

kaza

Öte yandan, ağır yaralanan 8 yaşındaki Ege Karabulut, 14 yaşındaki Cansu Karabulut ve 4 yaşındaki Çınar Karabulut kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki Yağmur Karabulut ambulansla Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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izmir trafik kazası

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