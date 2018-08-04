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İzmir'de fuhuş rezaleti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 09:48 | Son Güncelleme

İnternet siteleri üzerinden yabancı uyruklu kadınlarını ilanlarını yayımlayarak fuhuş yaptıran karı-koca yakalandı. Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 kişinin içinden baba-oğul ve abi-kardeşin çıkması herkesi şaşkına çevirdi.

İzmir'de fuhuş rezaleti!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kurdukları internet siteleri üzerinden yabancı uyruklu hayat kadınlarının ilanlarını yayımlayarak fuhuş yaptıran karı-kocayı tespit etti. M.S. ile E.S. isimli karı-koca takibe alındı.

Çiftin kendilerini market işletmecisi gibi gösterdikleri belirlenirken, M.S.'nin evlenmeden önce karısı E.S.'yi de erkeklere pazarladığı ortaya çıktı. M.S. ile E.S.'nin kurdukları eskort siteleri üzerinde yayımladıkları ve gold (altın) adını verdikleri ilanlar karşılığında 750 lira, silver (gümüş) adını verdikleri ilanların karşılığında ise 500 lira aldıkları belirlendi.

ABİ-KARDEŞ, BABA-OĞUL ÇIKTILAR

Sabah’tan Ceyhan Torlak ‘ın haberine göre, uzun süren teknik takibin ardından 26'sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 27 kadına fuhuş yaptıran çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında M.S. ve eşi E.S.'nin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasındaki T.F. ve C.F.'nin abi-kardeş, A.L. ve H.L.'nin ise baba-oğul oldukları tespit edildi. 26'sı yabancı uyruklu 27 kadının yapılan sağlık kontrolünde birinde HIV virüsü, 3'ünde frengiye rastlandı. Hastalık tespit edilen yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edildi. Kadınlarla ilişkiye giren 115 kişi tespit edildi. Polis tarafından telefonla aranan 115 kişiye gerekli tedavi ve testi yaptırmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
izmir fuhuş

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
İzmir de sıradan bir gün
@hedefmars_2018 Böyle genelleme yapabilen biri olarak; imam hatiplerde,kuran kurslarında,dini derneklerde neredeyse haftada 1 defa bu gibi haberleri duymamıza ne diyorsun pekii
İzmir'i sırf bu haber yüzünden genellemek cahilliğin daniskasıdır. (Konyalıyım)
GÜYA MÜSLÜMAN ÜLKEYİZ .TÜRKİYE BİTMİŞ.
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