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İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 21:31 | Son Güncelleme

İzmir'de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin düzenlediği miting öncesi bir eğlence merkezinde oturan grup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ve küfürler etmiş, bir vatandaş da grubun görüntülerini sosyal medyadan paylaşmıştı. Erdoğan'a küfür ve hakaret edenlerden gözaltına alınan 6 zanlı da tutuklandı.

İzmir'de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin düzenlediği miting öncesi bir eğlence merkezinde oturan gruptan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfrettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingine gelenlerden bazılarının bir eğlence merkezinde alkol aldıkları sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfürlü tezahüratta bulundukları görüntülerin sosyal medyada yayılarak basında yer alması üzerine soruşturma başlattı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, olayın, Alsancak semtinde mitingin düzenlendiği alana yakın konumdaki bir eğlence merkezinde geçtiği tespit edilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfrettiği belirlenen 4 şüpheli kamera kayıtlarından belirlendi.

Polisin yaptığı çalışmada 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

"DEVLET BÜYÜKLERİNE HAKARET"TEN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece "devlet büyüklerine hakaret" suçundan tutuklandı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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izmir muharrem ince cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tutuklama küfür

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Tutuklamaların devamını bekliyoruz beter olun ulan beterrr
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu, Merak Akşener’e sarf edilen sözlerden kimseye bir işlem yapıldığını göremedim
bu ülkenin cumhur başkanı seversiniz sevmezsiniz fakat küfür hakaret çok yanlış cezalarını çekmeli
kimse kimseye küfür edemez.
ah be kardeşim yarın oy lazım bize küfür edeceğinize yarın oy kullansaydınız ya. 6 oy eksiğiz...
Bu arkadaşlar tutuklanıyor ise neden tv lerde canlı yayında Ataturke küfreden serefsizler tutuklanmiyor.
gidecegini anladi reis... gider ayak yakacak milleti... reislik affetmekle olur... neyse yeni reis sn. ince affeder onlari.. no problem.
iyi olmuş, adalet yerini bulsun, kimse küfür etmesin
süper olmuş
küfür eden ne kadar şerefsiz varsa hepsini tutuklasınlar hainler türkiye cumhurriyeti cumhurbaşkanı ne kadarda kötö olursa olsun düşmanlarınızı sevindirmeyin haisiniz sizi bu kadar şımartan muharem ice yarın akşam ensesini kaşıyıp gidicek olan size olucak hapiste kalır cezanızı çekersiniz yazık deyilmi size bakalım chp size sahip çıkıcakmı bence sahip çıkmaz
Atatürk için aynı adaleti bekliyoruz. Ama yok tabi. AKP ağzını doldura doldura ayyaş, put gibi sözler sarf edebiliyor. Ama doğru şu anda Adalet Adalet partisinden olandan yana
Dünyaca Ünlü Aktör Robert De Niro Amerika Başkanına Tüm dünyanın gözü önünde dünyadaki en büyük küfürü etti ancak onu gelip gözaltına almadılar !!! Aramızdaki fark bu ! Cumhurbaşkanı da olsa Tanrısal bir varlık değildir ve nasıl Amerika'da, Almanya'da kısacası halklarına demokrasi kanallarını sonuna kadar işleten ülkeler halkına sınırsız özgürlük veriyorsa bizde de aynısı olmalı..!!
geri zekalı aptallar
çok güzel olmuş
ileri demokrasi....
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