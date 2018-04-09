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İzmir'de nefes kesen operasyon! 84 kişiye şok baskın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 15:56 | Son Güncelleme

İzmir'in Dikili ve Foça ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 84 göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

İzmir'de nefes kesen operasyon! 84 kişiye şok baskın!

Sahil güvenlik ekipleri ilk olarak, Dikili'nin Madra Çayı önlerinde lastik bottaki bir grup kaçağın, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için yola çıktıklarını tespit etti. Sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle, lastik bottaki Afganistan uyruklu 39 kaçak yakalandı.

DHA'nın haberine göre Foça'nın Aslan Burnu bölgesinde de bir grup göçmenin yasa dışı geçiş için hazırlık yaptığı belirlendi. Sahil güvenlik ekiplerinin polis ve jandarmayla ortaklaşa yaptığı çalışmada, 6'sı Irak, 39'u Suriye uyruklu olmak üzere, toplam 45 kaçak ile organizatör olduğu değerlendirilen 2 kişi yakalandı.

Yakalanan kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltındaki organizatörlerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü belirtildi.

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Çıkarsa çıksın gitsin bize ne ya. Avrupa sana verdiği Türklere Avrupa' ya vizesiz giriş sözünü tuttu mu?sen de bırak gitsinler Avrupa' ya. sen girenlere engel ol içeriye alma. bize giren girdi zaten...
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