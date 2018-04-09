İzmir'de nefes kesen operasyon! 84 kişiye şok baskın!

Sahil güvenlik ekipleri ilk olarak, Dikili'nin Madra Çayı önlerinde lastik bottaki bir grup kaçağın, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için yola çıktıklarını tespit etti. Sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle, lastik bottaki Afganistan uyruklu 39 kaçak yakalandı.
DHA'nın haberine göre Foça'nın Aslan Burnu bölgesinde de bir grup göçmenin yasa dışı geçiş için hazırlık yaptığı belirlendi. Sahil güvenlik ekiplerinin polis ve jandarmayla ortaklaşa yaptığı çalışmada, 6'sı Irak, 39'u Suriye uyruklu olmak üzere, toplam 45 kaçak ile organizatör olduğu değerlendirilen 2 kişi yakalandı.
Yakalanan kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltındaki organizatörlerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü belirtildi.
Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın
Çiftlik Bank'ta 'eski asker' skandalı! İşte Tosun’un istihbaratçısı!
Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlere yönlendiriliyor
Yaşar Okuyan: Siyasetçilerin yüzde 90'ı hırsız, rant peşindeler
Rusya'dan Türkiye'ye çağrı: Afrin'i Esad'a verin!
Küçük kızdan kan donduran itiraf: Ağabeyim ve eniştem...
iCloud skandalı bitmiyor… Çıplak fotoğrafları çalındı
iOS 12: Bu iPhone'lar ölüyor, iPhone ekranları kararıyor!
Osmanlı eseri rekora hazır! ‘En erotik el yazması’
2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı
İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti
Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü
Okuyucu Yorumları 1 yorum