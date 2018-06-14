İzmir'de okul servisinde cinsel taciz

Bayraklı ilçesinde, bir lisede eğitim gören A.G.K. (14), F.E. (14) ve Y.Ö. (14), ailelerine, okul servis şoförü E.A.'nın tacizine uğradıklarını anlattı. Bunun üzerine geçen yıl polise giden aileler, E.A.'dan şikayetçi oldu. Öğrencilerin iddiasına göre okul servisinin en arka koltuğuna oturan Y.A.'yı yanına çağıran şoför, radyoyu açmasını söyledi. Ön koltuğa gelen Y.A., radyoyu açmak isterken şoför, kız öğrencinin göğsünü elledi.

Servis şoförü E.A., bu olaydan 5 gün sonra da yine Y.A.yı servisten inerken kolundan tutup koltuğa sıkıştırarak, sevgilisi olup olmadığını sordu ve kız öğrenci tepki vererek kaçtı. E.A., 2 gün sonra ise F.E.yi okul servis aracının ön koltuğunda sıkıştırıp kalçasını okşadı. Servis şoförü E.A. olaydan hemen bir gün sonra okulun bahçesindeki servis aracına binen F.E.yi, kolundan tutup kendine çekerek öpmek istedi. F.E. direnince, şoför E.A., kızın saçını tutup kafasını ısırdı. Bu olaylardan yaklaşık 5 gün sonra ise yine E.A., 9'uncu sınıf öğrencisi A.G.K. servise binince, ön koltuğa çağırdı. A.G.K., ön koltuğa oturduğunda, şoför bacağına vurup okşadı. Bu olaydan 2 gün sonra da A.G.K.nin kolunu tutarak eliyle yanağını sıkıp öpmeye kalkıştı.