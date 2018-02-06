İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!

İzmir’in Gaziemir ilçesindeki Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle, halk eğitim merkezinin düzenlediği giyim kursuna katılan öğrencilerden 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan kursiyer Öznur Güzeloca'ın Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Gaziemir Patlamanın doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı ifade edildi. Patlama sonrası küçük çaplı bir yangın çıkarken, okulda açılan halk eğitim kursunda eğitim alan hafif yaralıların ayakta tedavi gördüğü belirtildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, konuyla ilgili açıklama yaptı. Dağ, "11.00 sıralarında doğalgazdan, gaz sıkışmasından kaynaklı bir patlama yaşandı. Bu patlamadan dolayı 1 ağır yaralımız olmak üzere hafif yaralılarımız var. Diğer yaralılarımız çok hafif yaraları var, ayakta tedavi gördüler. Şu anda ilgili birimlerin tamamı Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Emniyet Müdürlüğümüz, İzmir Gaz, gerekli çalışmaları yapıyor. Okulun kazan dairesi dışındaki bölgelerinde herhangi bir hasar söz konusu değil. Yarın da inşallah eğitim öğretimi devam edecek. Ara verilecek bir durum söz konusu değil" dedi.