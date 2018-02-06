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İzmir'de bir okulda doğalgaz patlaması!

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 12:07 | Son Güncelleme

İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir okulun kazan dairesinde patlama meydana geldi. Olayda 1'i ağır 5 kişi yaralandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, olayın gaz sıkışmasından kaynakladığını ifade etti.

İzmir’in Gaziemir ilçesindeki Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle, halk eğitim merkezinin düzenlediği giyim kursuna katılan öğrencilerden 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan kursiyer Öznur Güzeloca'ın Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Gaziemir Patlamanın doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı ifade edildi. Patlama sonrası küçük çaplı bir yangın çıkarken, okulda açılan halk eğitim kursunda eğitim alan hafif yaralıların ayakta tedavi gördüğü belirtildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

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BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, konuyla ilgili açıklama yaptı. Dağ, "11.00 sıralarında doğalgazdan, gaz sıkışmasından kaynaklı bir patlama yaşandı. Bu patlamadan dolayı 1 ağır yaralımız olmak üzere hafif yaralılarımız var. Diğer yaralılarımız çok hafif yaraları var, ayakta tedavi gördüler. Şu anda ilgili birimlerin tamamı Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Emniyet Müdürlüğümüz, İzmir Gaz, gerekli çalışmaları yapıyor. Okulun kazan dairesi dışındaki bölgelerinde herhangi bir hasar söz konusu değil. Yarın da inşallah eğitim öğretimi devam edecek. Ara verilecek bir durum söz konusu değil" dedi.

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"DOĞALGAZ TESİSATI 2 AY ÖNCE YAPILDI"

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise "Halk eğitim merkezimizin düzenlediği giyim kursu ile alakalı 6-7 kursiyerimiz eğitim görüyordu. 1 ağır yaralılarımız var. Halk eğitim merkezinin düzenlediği kursun kursiyerleri yaralandı. 700 öğrencimizde yaralı biri yok. Yarın itibariyle eğitim ve öğretim devam edecek. Tamamıyla doğalgaz sıkışması ile ilgili bir patlama. Bunla ilgili de teknik anlamda teftiş yapılıyor. Çok şükür can kaybı yok" diye konuştu. Yahşi, 2015 yılında faaliyete başlayan okuldaki doğalgaz tesisatının 2 ay önce yapıldığını ve doğalgazın 2 aydır kullanıldığını ifade etti.

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İHA

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Öğrenci, öğretmen ve okul çslışanlarımıza geçmiş olsun. Yaralananlara acil sağlık dilerim. Umarım sorumlular hakkında en kısa sürede işlem yapılır. Çünkü ehliyetsiz birçok çalışan buralarda görev yapıyor. Buna göz yumanlar cezalarını mutlaka çekmeli.
her patlama diye haber okuduğumda ya intihar saldırısı ya roket atıldı yada bomba patlamıştır diye aklımıza geliyor, artık nasıl ruh halimiz bozulduysa
Ankara"da doğal gaz patlaması İzmir"de gaz patlaması..yalan söylemeyin..Şehirlerimizde neler oluyor.??
@arpat_saray SENİN AMACIN NE.
@mi24 ülkem için endişe ediyorun sadece..ne amacım olacak..hemen saldırıya geçmeyin..
Ankara da bir çok okulda henüz adaylığı kalkmamış taze öğretmenler müdür yardımcısı olarak görevlendiriliyor işi bilmeyen ukela tipler
geçmiş olsun acil şifalar ruhu şadolan müslümana mekanı cennet olsun
o kadar şehidimiz var neden onların isimleri olullara verilmiyor heryere Abdul hamit koyuluyor
@kuntay1975 ilk genel evi Sultan Abdülhamit açtırdıya oyüzden olabilir. aksini iddia eden tarihe göz atsın
bunuda ypg ye atarlar
Haberin altindaki ilgili haberlere baktımda hiç mi ders alinmaz kardesim bu nasil milli egitim bakanlığı allah ailelerine sabır versin
Okul Müdürlerini dincilerden atarsan ,onlarda Allah ın dediği olur diyerek kadere yazar.Olanlar olur.Bu işler akıl,kontrol,tedbir ve tamir işidir.Din bir hikayedir.
Çok büyük geçmiş olsun. Lütfen bu tip makinelerin bakımlarını düzenli yaptıralım giden Can'ı geri getirmek mümkün olmuyor. İnşallah Kaybettiğimiz Vatandaşımız Küçük Öğrenci Çocuklarımızdan biri değildir. Yaralılarada Allahtan acil şifalar diliyorum
her gün bir olay ALLAH İnsanlarımzı korusun
geçmiş olsun rabbim yardımcıları olsun
Kamuda İş Güvenliğini ertelemenin sonuçları.Bir İş Güvenliği Uzmanı görevlendirilseydi bu kayıp olmayacaktı.Ama nerde bizim insanımızda bu zihniyet, kaderine razı bi şekilde durmadan devam...
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