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İzmir ve Adana'da son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 08:31 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İzmir'de FETÖ soruşturması kapsamında aralarında muvazzaf subayların da olduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca Adana'daki FETÖ operasyonunda gaybubet evlerinde örgütün üst düzey yöneticileri olduğu öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı

İzmir ve Adana'da son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İzmir ve Adana'dan son dakika FETÖ operasyonu haberleri geldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmasında aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ADANA'DA OPERASYON

Adana'da ise Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FÖTE/PDY) 'gaybubet evi' olarak adlandırdığı hücre evine baskın yapan polis, örgütün üst düzey yöneticisi olduğu öne sürülen 6 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise yüklü miktarda para, sahte pasaport ve kimlikler ele geçirildi.

TELEFON SU DOLU ÇUKURA DÜŞTÜ

FETÖ/PDY'nin aranan 6 üst düzey yöneticisinin merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde bir hücre evinde kaldıkları bilgisine ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese baskın yaptı. Polis, şüphelilerin kendilerini fark etmemeleri için evin kapısını çilingir yardımıyla açarak girdi. Karşısında polisi gören şüphelilerin biri, koşarak evin balkonundan aşağı bir cep telefonu attı. Telefon, apartmanın hemen yanında inşaat için kazılan, içi su dolu çukura düştü.

Örgütün 'gaybubet evi' olarak adlandırdığı hücre evinde arama yapan ekipler, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, sahte kimlik ve pasaport ile yüklü miktarda para ele geçirildi. Çukura atılan cep telefonunu bulmak için inşaat alanında çalışma başlatılırken, evde üst düzey yönetici olduğu belirtilen 6 kişi ise gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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FETÖ muvazzaf subay izmir gaybubet evleri

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bugüne kadar ne beklenmiş? sırf ohali uzatmak için yapılıyor bence operasyonlar.
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