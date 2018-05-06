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İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 07:02 | Son Güncelleme

İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 72 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda TSK ve Emniyet'e sızmış örgüt üyeleri de yakalandı. Öte yandan gözaltına alınanlar arasında sözde il imamları da var.

İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ayrıntılar geliyor...

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