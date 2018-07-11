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İzmir'de ulaşıma yüzde 5 zam

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 20:19 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 16 Temmuz 2018'den geçerli olmak üzere ulaşıma yüzde 5 zam yaptı.

İzmir'de ulaşıma yüzde 5 zam

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen belediye meclisinin temmuz ayı ikinci oturumunda, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen ulaşım zamları görüşüldü. 16 Temmuz'dan itibaren toplu ulaşıma yüzde 5 zam yapılmasına ilişkin teklif, AK Parti'li üyelerin ret oylarına karşı oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre, 16 Temmuz 2018'den itibaren İzmir'de tam bilet 3 liraya, 60-65 yaş vatandaşlar ve öğrenciler için biniş bedeli 1,80 liraya, öğretmen bilet fiyatları da 2,50 liraya yükseltildi.

15 TEMMUZ GECESİ ULAŞIM ÜCRETSİZ

Meclis, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz saat 20.00'den 16 Temmuz saat 06.00'ya kadar kentteki toplu taşımanın ücretsiz olması kararını aldı. Oturumda söz alan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz, kent içi ulaşımda yapılan yüzde 5 zamma tepki gösterdi.

Yapılan zamların kamuoyuna fiyat ayarlaması olarak anlatıldığını belirten Kökoğuz, şunları söyledi:

"Vatandaş zamlardan rahatsız. Yılbaşından bu yana toplu ulaşımda, otopark ve suda yapılan zamlar yüzde 15 oldu. Vatandaş çileden çıkmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kırım Kongo kenesinden farkı yoktur. Çaktırmadan vatandaşın kanını emmeye devam etmektedir Bu zamları sosyal belediyecilik bağlamında lütfen kaldırınız."

Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Bülent Çetinkaya ise Kırım Kongo kenesi sözünün ağır olduğunu, ulaşımla ilgili ana gider kaleminin akaryakıt olduğunu, bunda ÖTV ile ilgili düzenleme yapılması halinde belediyelerin rahatlayacağını kaydetti.

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izmir ulaşım ulaşıma zam yüzde 5 zam

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
hadi bakalım muhteşem İzmirliler ne düşünüyosunuz ? bunu da ak parti yaptı dimi !!!!
Izmirlilere az bile daha beter olsunlar
Yilbasindan buyana yüzde15 suya ulasima zam,balik istifi yolculuklar,birde bay kemal Türkiye yi izmir gibi yönetecegiz diyordu,Allah a şükür komediden ileri gidemiyolar,bu kafayla bu yönetime İzmir layiktir layik kalacak
izmir haketti bunu
Yakında tüm illere gelecek. Çnce izmirde yapıyorlar tepkiyi izmirliler alsın diye.
yetmez az %50 olmalı az
Ne diyecek izmirliler,aziz kocaoglu bunlara senelerce zehirli su icirdide gıkları çıkmadı bunların,olsun dediler,izmir bu kafayla bu cehape yönetimine layiktir layik kalacak.
Ak partililer red oyu kullanmış duydunuz mu sevgili chp liler
Ah İzmir ah. Hep senin yüzünden şu anda dolar 4.98, mazot 6.00 ,patates,soğan 6.00. Olsun nasıl olsa TL kullanıyoruz, araçlar hava ile çalışıyor, patates soğan yemesekte olur. Biraz düşünerek yazın arkadaşlar. Siz Almanya'da falan mı yaşıyorsunuz yoksa?
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