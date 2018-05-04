İzmir'de yakalanan DEAŞ yöneticisi 700 kişilik katliamı kabul etti

İzmir’de, MİT Bölge Başkanlığı ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyon ile yakalanan terör örgütü DEAŞ’ın üst düzey sorumlularından Kasır el-Haddavi ile DEAŞ’ın istihbarat, silah ve finans sorumlusu 3 teröristin, kendilerine yönetilen suçlamaları kabul ettikleri ileri sürüldü. Kasır el-Haddavi ile DEAŞ’ın sözde istihbarat, silah ve finans komutanları olduğu iddia edilen örgüt yöneticileri Münzir el-Zübeyir, Muhammed ve Ömer Matar’ın emniyetteki ifadelerinde DEAŞ’ın üst düzey sorumluları olduklarını kabul ettikleri, Haddavi’nin Suriye’deki çatışma bölgelerinde yaralandığını söylediği öğrenildi.

İstihbarat raporlarındaki tespitlerin de 4 zanlının terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren sorumlular olduğu bilgisiyle örtüştüğü belirtildi. Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından, 4 DEAŞ komutanı adliyeye gönderildi. 4 şüpheli, akşam saatlerinde tutuklandı.

BAĞDADİ’NİN EN YAKIN ADAMININ AKRABASI



Suriye’nin Şaidat bölgesinde 14 Aralık 2017’de 700 sivilin katledilmesinin sorumluları arasında gösterilen Kasır el-Haddavi, geçen hafta İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İzmir İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak operasyonla yakalanmıştı. İzmir polisi ile Gaziantep polisinin işbirliğiyle DEAŞ’ın sözde istihbarat, silah ve finans komutanları olduğu ileri sürülen örgüt elebaşıları Münzir el-Zübeyir, Muhammed ve Ömer Matar da Gaziantep’te yakalanmıştı. Haddavi’nin, ayrıca örgütün sözde lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin en yakın adamı olan ve Bağdadi öldükten sonra halefi olarak gösterilen, örgüt içinde de sözde infaz videoları yayınlanan Saddam Cemal’in akrabası olduğu tespit edilmişti.



