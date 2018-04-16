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İzmir'de yanmış halde bulunan işadamının çocuklarından korkunç itiraf!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 10:22 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde İzmir’deki ormanlık alanda yanmış aracının içerisinde tanınmayacak haldeki cesedi bulunan işadamı Murat Ö.’yü eşi ve 2 çocuğunun öldürdüğü ortaya çıktı.

İzmir'de yanmış halde bulunan işadamının çocuklarından korkunç itiraf!

İzmir’in Torbalı ilçesinde dün sabah saatlerinde 2 tarım işçisi tarafından Ahmetli Köyü ile Zeytinköy arasında bulunan dağ yolunda yanmış bir aracın içerisinde ceset bulunmuştu. Cesedin tanınmayacak halde olmasından dolayı kimliğini belirlemekte güçlük çeken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Murat Ö’ye ait olan 35 TTG 35 plakalı aracın içerisindeki ceset, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ö. ailesi, araç içerisindeki cesedin Murat Ö.’ye ait olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kan verdi. Sonuçların çıkmasını bekleyen Torbalı İlçe Jandarma ekibi, çalışmalarına başka koldan devam etti. Olayı derinleştiren ekip, her türlü ihtimali değerlendirerek, Ö. ailesini inceleme altına aldı. Ertuğrul Mahallesi 3023 Sokak üzerindeki MOBESE’ye takılan bir detay jandarmayı harekete geçirdi. Gece geç saatlerde Murat Ö.’nün arabası ile bir başka arabanın aynı anda evin önünden hareket etiği fark edildi. Buradan yola çıkan güvenlik güçleri, Murat Ö.’nün eşi Öznur Ö., oğulları Batuhan ve Hadi Ö. şüpheli olarak gözaltına alındı. İfadeye alınan talihsiz adamın eşi ve 2 çocuğu cinayeti işlediklerini itiraf etti.

İFADELERİ KAN DONDURDU

Yanarak can verdiği öğrenilen adamın eşi ve çocuklarının verdikleri ifadeleri ise adeta kan donduran cinstendi. İddialara göre, 14 Nisan akşamında anne ve oğullar, Murat Ö.’nün içeceğine uyutucu hap koydu. İçeceği içtikten sonra uyuya kalan Murat Ö.’ye bir de iğne yaparak tamamen bayılması sağlanan adam, halıya serilip arabaya konuldu. Daha sonra Ahmetli Köyü ile Zeytinköy arasında bulunan dağ yoluna götürüldü. Aracı tali yola bırakan aile, Ö.’yü de içine bırakarak ateşe verdi. Cinayetin neden işlendiği konusunda henüz bilgi olmazken, Jandarma ekipleri olayı tüm yönleriyle inceliyor.

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