İzmir'deki kazada otomobil eve girdi

Kaza, Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen servis aracı, kontrolden çıkıp, siyah renkli otomobile çarptı. Servis aracı, siyah renkli otomobilin çarptığı park halindeki 35 DYA 32 plakalı otomobili de önüne katarak metrelerce sürükledi. 35 DYA 32 plakalı otomobil, bir evin duvarını yıkıp oturma odasına girdi.
Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, duvarı yıkan otomobil kullanılmaz hale geldi, evde ise büyük çapta hasar oluştu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA
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