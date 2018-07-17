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İzmir'deki kazada otomobil eve girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 09:29 | Son Güncelleme

İzmir'in Buca ilçesinde kontrolden çıkan servis aracı, ortalığı birbirine kattı. Servis aracının çarpıp önünde sürüklediği iki otomobilden biri, bir evin duvarını yıkıp, içeri girdi.

Kaza, Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen servis aracı, kontrolden çıkıp, siyah renkli otomobile çarptı. Servis aracı, siyah renkli otomobilin çarptığı park halindeki 35 DYA 32 plakalı otomobili de önüne katarak metrelerce sürükledi. 35 DYA 32 plakalı otomobil, bir evin duvarını yıkıp oturma odasına girdi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, duvarı yıkan otomobil kullanılmaz hale geldi, evde ise büyük çapta hasar oluştu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
izmir Buca trafik kazası

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
araba evin içine girmiş kağıt gibi olmuş. çarpan arabada çok büyük bir hasar gözükmüyor.
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