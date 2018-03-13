İzmir'deki otel yangınında mucize kurtuluş! O kahraman ortaya çıktı

İzmir'in Konak ilçesi Basmane semtinde bir otelde çıkan yangında can pazarı yaşanmıştı. Yangın sırasında alevlerden kurtulmak için yan odaya geçmeye çalışan Belarus uyruklu Inna Blokna dengesini kaybedip 6. kattan aşağı düşmüştü.
Blokna, bu sırada, tellere temas ettikten sonra beton zemine düşeceği sırada kendisini otopark görevlisi Adnan Bilgiç yakaladı. Bilgiç, "Adını sonradan öğrendiğim Inna yan binaya geçmek isterken düşeceğini hissettim O an önümde olan bir kişiyi iteleyip ellerimi açarak onu tutmaya çalıştım" dedi.
"SANA MİNNETARIM"
Belarus uyruklu Inna Blokna ile onu havada yakalayarak ölümden kurtaran 3 çocuk babası Adnan Bilgiç (40) bir araya geldi. Yeni Asır gazetesinin haberine göre kendisinin hayatta kalmasını sağlayan kişiyi karşısında gören genç kadın Bilgiç'e, "Sana minnettarım, hayatımı kurtardın" diyerek teşekkür etti.
"ENGELLİ KALMADIYSAM KESİNLİKLE ADNAN KARDEŞİMİZE BORÇLUYUM"
Blokna, Adnan Bilgiç için, "Sonsuz teşekkür ederim. Büyük bir kahramanlık örneği gösterdi. O bundan sonra her zaman için hafızamda kahramanım olarak yaşayacak. Bugün yaşıyorsam ve engelli kalmadıysam kesinlikle Adnan kardeşimize borçluyum.
Ben yukarıdayken herkes seyredip kameraya çekiyordu ama Adnan büyük bir insanlık örneği gösterdi. Ben düşerken elleriyle beni tutması gerçek bir kahraman olduğunun göstergesi. Bundan sonraki hayatımda Adnan Bilgiç benim her zaman kardeşim olarak kalacak. Adnan'ın cezaevine gireceğini öğrendiğim için ayrıca çok üzüntülüyüm. Bir an önce cezasını çekip yanımıza gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.
"İYİ Kİ KURTARDIM ÇOK HUZURLUYUM"
Adnan Bilgiç ise şunları söyledi:
"Bir can kurtarmak çok güzel. Otelde onu karşımda sapasağlam görünce, güler yüzünü görünce çok mutlu oldum. Bana teşekkür etmesi ve minnet duyması en güzel servet, en güzel mutluluk. İyi ki kurtardım şimdi çok huzurluyum, cezamı çekerken bile bir kişinin gözündeki ve kalbindeki ışıltıyı mutluluğu gördüğüm için çok iyiyim" dedi.
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