İzmir'deki vahşetin detayları ortaya çıktı!

Olay, dün saat 01.30 sıralarında, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Yusufcan Özalp, uzun süredir arkadaşlık yaptığı ve bir süredir kavgalı olduğu Merve Yün ile konuşup barışmak için evinde gitti. Burada, Özalp ile Merve Yün'ün ailesi arasında tartışma çıktı.
ANNEYİ ÖLDÜRDÜ, BABAYI YARALADI
Tartışma sırasında Yusufcan Özalp, evde bulduğu bıçakla, genç kızın annesi Fadime Yün'ü göğsünden bıçaklayıp öldürdü, babası Fahri Yün'ü ise yaraladı.
TUTUKLANDI
Fahri Yün, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası Ayrancılar Jandarma Karakol Komutanlığı'na giderek teslim olan Yusufcan Özalp, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Fadime Yün'ün cenazesi ise dün ikindide, Ayrancılar Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Ayrancılar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
EŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEYEMEDİLER
Göğsünden bıçaklanan Fahri Yün'ün durumunun iyiye gittiği, eşinin ölümünün kendisine bugün de söylenmediği ifade edildi. Annesini yitiren, babası da yaralanan Merve Yün'ün ise büyük üzüntü yaşadığı ve olaydan kendisini sorumlu tuttuğu kaydedildi.
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