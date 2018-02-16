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İzmir'den kahreden şehit haberi! Eğitim uçağı düştü: 2 şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 11:38 | Son Güncelleme

İzmir Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından tecrübe uçuşu maksadıyla kalkış yapan eğitim uçağı Tuzçullu köyü yakınlarında düştü. Son dakika habere göre, olayda 2 pilotun şehit olduğu öğrenildi.

Bugün saat 11.00 sıralarında, içinde 2 askeri personelin bulunduğu askeri eğitim uçağının kalkıştan kısa süre düştüğü, olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve arama- kurtarma ekibinin sevk edildiği bildirildi.

TSK: İKİ KAHRAMAN PERSONELİMİZ ŞEHİT OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''16 Şubat 2018 tarihinde saat 10.26’da konuşlu bulunduğu Çiğli/İzmir 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığından tecrübe uçuşu maksadıyla içinde iki pilot ile kalkış yapan bir SF-260D eğitim uçağımız ile saat 10.49 civarında radar irtibatı kesilmiştir.

Müteakiben başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde havaalanının 3 km kuzeyinde uçağımızın enkazına ve iki kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır. Kaza Kırım İlk Değerlendirme Heyeti tarafından bölgeye intikal edilerek olay inceleme faaliyetlerine başlanmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet değerli aile fertlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz.''

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İZMİR VALİLİĞİ: UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan ve henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen uçağın enkazına ulaşıldı.

Açıklamada, "Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan eğitim uçağı henüz belirlenemeyen bir sebeple düşmüştür. Uçağın enkazına ulaşılmış olup 2 kahraman pilotumuz şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

KALKIŞTAN 5 DAKİKA SONRA DÜŞTÜ

Askeri eğitim uçağının üsten kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra Menemen ilçesi Tuzçullu Mahallesi yakınlarındaki boş araziye düştüğü öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Adamların uçağı vurup düşürülür, pilotları kurtulur; bizim eğitim uçakları düşer kurtulan olmaz....bu ne iştir anlamdım. :(
Allah Rahmet Eylesin
Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah.
allah rahmet eylesin...
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