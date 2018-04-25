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İzmir Ekonomili iletişimcilerden “Çocuk gibi bak” projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 13:48 | Son Güncelleme

İzmir Ekonomili iletişimler, mülteci çocuklara yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor.

İzmir Ekonomili iletişimcilerden “Çocuk gibi bak” projesi

İzmir Ekonomili iletişimler, mülteci çocuklara yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri geliştirdiği “Çocuk gibi bak” projesi kapsamında vatanlarını terk etmek zorunda kalan Suriyeli çocuklara karşı olumsuz söylemlere “dur” diyor. Öğrenciler, mülteci çocuklarla birlikte yeniden çocukluk yıllarına dönerken, onlarla resim yapıyor, sokak oyunları oynuyor, yaşamın renklerini birlikte keşfediyor.
(İEÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu, öğretim üyeleri Doç. Dr. Selin Türkel, Aytül Özkan danışmanlığında öğrenciler Enginalp Erkısa, Bahadır Tunahan Civan, Alican Cura, Yiğit Kocayol, Yavuz Kaya, Ecem Çelik, Büşra Germir, Şevval Asena Çelik, Duygu Uçkaç, Buğu İrem Kaymakçı, Yasemin Ece Çiçek, Murat Yılmaz, Aytül Öteçelebi, Turuhan Alkır, Emre Ekin, İdil Tuba Salar, Erel Karanfil, Aytuna Yüken, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesinde mülteci çocuklara yönelik nefret söyleminin önüne geçilmesini amaçlıyor.
Savaştan kaçıp İzmir’e yerleşen ailelerin çocuklarına ulaştıklarını belirten İEÜ İletişim Fakültesi Halklar İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Enginalp Erkısa, “Çocuk gibi bak adını verdiğimiz projemizde çocukların din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın çocuk olduklarını toplumumuza hatırlatmayı istiyoruz. Ülkemizde bulunan bir milyonu aşkın Suriyeli çocuğa yönelik nefret söyleminin önüne geçilmesini amaçlıyoruz. Savaş yüzünden yaşadıkları yerlerden ve imkanlardan ayrı kalmak zorunda olan çocuklara, toplumun ötekileştiren gözle bakmaması için projemizi hayata geçirmek istedik. Çocuk, her yerde çocuk. Bu projeden önce yanımıza gelip mendil satmaya çalışan ve Türkçe konuşamayan çocuklara farklı bir gözle bakardım. ‘Çocuk gibi bak’ projesi ile belki de farkında olmadığımız nefret söylemi hakkında farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

“Resimlerinde bile savaş etkisi var”
Sosyal medya odaklı bir bilinçlendirme kampanyası yürüttüklerini, çocuklarla çeşitli etkinliklere katıldıklarını belirten Erkısa, İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’nün de desteğiyle çocuklar için tasarım ve baskı atölyesi gerçekleştirdiklerini söyledi. Çocukların resimler yaptığını, kendilerinin de onlara eşlik ettiğini aktaran Erkısa, “Çocukların resim yaparken bile savaştan etkilendiklerini gözlemleyebiliyoruz. Onlarla vakit geçirdiğimizde onların sadece çocuk olduğunu görüyoruz. İnsanların çocuk gibi bakmasını istiyoruz. Çocuklar resimlerini yaptı ve daha sonra çizimleri, tişörte transfer baskı olarak aktarıldı. Onların mutluluğuna şahit olmak hepimizi çok duygulandırdı. Projemizde daha birçok etkinliği sürdürmeye devam edeceğiz. Onlarla sokak oyunları şenliğimizi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

İzmir Ekonomili iletişimcilerden “Çocuk gibi bak” projesi

İzmir Ekonomili iletişimcilerden “Çocuk gibi bak” projesi

İzmir Ekonomili iletişimcilerden “Çocuk gibi bak” projesi

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