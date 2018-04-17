İzmir Ekonomi’nin 17. yaş gururu

İzmir Ekonomi Üniversitesi kuruluşunun 17. yılı İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş, MHP İzmir Milletvekili ve geçmiş dönem Ulaştırma Bakanı Oktay Vural, İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, İEÜ Mütevelli Heyet üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve konukların katılımıyla İEÜ Konferans Salonu’nda kutlandı. Etkinliğin açılışında konuşan Başkan Demirtaş, 30 yıl önce 1988 yılında üniversite açmayı düşlediğini, o tarihte İzmir Ticaret Odası Üyeleri Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nı 38 arkadaşı ve İzmir Ticaret Odası’nın üye olmasıyla kurduğunu belirterek, “Bu kuruculardan şu anda 17 kişi vefat etti. Kalan 20 saygıdeğer mütevelli üyemize de uzun ömür diliyorum. Vakıf uzun süre eğitim faaliyetleri, sağlık faaliyetleri yürüttü. 14 Nisan 2001’de de İzmir Ekonomi Üniversitesi’ni kurdu” dedi. Başkan Demirtaş, kuruluş ile başlayan başarı hikayesinde, en büyük payın İzmir Ticaret Odası, kampüs arsasını satan Ahmet Priştina ve rektör başta olmak üzere tüm akademik personelin olduğunu kaydetti.

10 milyonluk laboratuvar kompeksi

Kendisinin geçmişe değil geleceğe baktığını ifade eden Başkan Demirtaş, şunları söyledi: “Hedefimizi, dünyanın ilk 10 üniversitesi kalitesinde bir eğitim verme olarak belirlemiştik. Akıllı kampüsümüzü yaptık. Endüstri 4,0 laboratuvarı ile Uzay ve Uçak, Elektronik ve Kontrol, Biyomedikal Enstrümentasyon, Teknik Çizim ve Tasarım, Genetik ve Uzay çalışmaları için Temiz Oda, Bilgisayar Oyununları Tasarım, Moleküler Araştırma, Hücre ve Doku Kültürü, Bitki Kültür, Genel Bilgisayar, Robotik ve Mekanik, Bulut servisi ve İleri Simülasyon Bilgisayarları Alanı laboratuvarlarını 10 milyon 76 bin TL maliyetle inşa ettik. Burada teknoloji üretilecek. Hatta uzaya uydu göndereceğiz. Ama asıl, ‘Bilim ve Teknoloji Kampüsü’ Güzelbahçe’de olacak. Gelecek yılların en önemli yatırımlarından birisi de İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Hastanesi’dir. Kaba inşaatı bitmek üzere olan hastanemizde 2019 yılı ortalarında hasta kabulüne başlanabilir.”

“Ülkenin gururuyuz, Atatürk’ün yolunda”

Bu yıl 4. kez TÜSİAD Girişimcilik Bayrağı üniversitenin kazandığını da anımsatan Başkan Demirtaş, “Bunların hepsi 17 yıllık çalışmanın sonucu. 2001 yılındaki açılış konuşmasında ‘Büyük yolculuklar küçük adımlarla başlar’ sözünü söylemiştim. Üniversitemiz 17. küçük adımımızda. Daha büyük başarılar, üniversitemizin olacaktır. Yine ilk eğitim dönemimizi sözleri Ayten Dirier, müziği Ali Kocatepe’ye ait olan marş ile açmıştık. Bilginin ışığıyla dimdiktir başımız. İnançla el ele engeller aşarız. Biz üretken, girişimci, her an katılımcıyız. Ülkenin gururuyuz, Atatürk’ün yolunda” ifadelerini kullandı.