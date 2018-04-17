İzmir Ekonomi’nin 17. yaş gururu

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş, dünyanın ilk 10 üniversitesi kalitesinde bir eğitim vermeyi hedefleyerek yola çıktıklarını, 17. yılında üniversitenin başarıdan başarıya koştuğunu söyledi.
İzmir Ekonomi Üniversitesi kuruluşunun 17. yılı İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş, MHP İzmir Milletvekili ve geçmiş dönem Ulaştırma Bakanı Oktay Vural, İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan, İEÜ Mütevelli Heyet üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve konukların katılımıyla İEÜ Konferans Salonu’nda kutlandı. Etkinliğin açılışında konuşan Başkan Demirtaş, 30 yıl önce 1988 yılında üniversite açmayı düşlediğini, o tarihte İzmir Ticaret Odası Üyeleri Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nı 38 arkadaşı ve İzmir Ticaret Odası’nın üye olmasıyla kurduğunu belirterek, “Bu kuruculardan şu anda 17 kişi vefat etti. Kalan 20 saygıdeğer mütevelli üyemize de uzun ömür diliyorum. Vakıf uzun süre eğitim faaliyetleri, sağlık faaliyetleri yürüttü. 14 Nisan 2001’de de İzmir Ekonomi Üniversitesi’ni kurdu” dedi. Başkan Demirtaş, kuruluş ile başlayan başarı hikayesinde, en büyük payın İzmir Ticaret Odası, kampüs arsasını satan Ahmet Priştina ve rektör başta olmak üzere tüm akademik personelin olduğunu kaydetti.
10 milyonluk laboratuvar kompeksi
Kendisinin geçmişe değil geleceğe baktığını ifade eden Başkan Demirtaş, şunları söyledi: “Hedefimizi, dünyanın ilk 10 üniversitesi kalitesinde bir eğitim verme olarak belirlemiştik. Akıllı kampüsümüzü yaptık. Endüstri 4,0 laboratuvarı ile Uzay ve Uçak, Elektronik ve Kontrol, Biyomedikal Enstrümentasyon, Teknik Çizim ve Tasarım, Genetik ve Uzay çalışmaları için Temiz Oda, Bilgisayar Oyununları Tasarım, Moleküler Araştırma, Hücre ve Doku Kültürü, Bitki Kültür, Genel Bilgisayar, Robotik ve Mekanik, Bulut servisi ve İleri Simülasyon Bilgisayarları Alanı laboratuvarlarını 10 milyon 76 bin TL maliyetle inşa ettik. Burada teknoloji üretilecek. Hatta uzaya uydu göndereceğiz. Ama asıl, ‘Bilim ve Teknoloji Kampüsü’ Güzelbahçe’de olacak. Gelecek yılların en önemli yatırımlarından birisi de İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Hastanesi’dir. Kaba inşaatı bitmek üzere olan hastanemizde 2019 yılı ortalarında hasta kabulüne başlanabilir.”
“Ülkenin gururuyuz, Atatürk’ün yolunda”
Bu yıl 4. kez TÜSİAD Girişimcilik Bayrağı üniversitenin kazandığını da anımsatan Başkan Demirtaş, “Bunların hepsi 17 yıllık çalışmanın sonucu. 2001 yılındaki açılış konuşmasında ‘Büyük yolculuklar küçük adımlarla başlar’ sözünü söylemiştim. Üniversitemiz 17. küçük adımımızda. Daha büyük başarılar, üniversitemizin olacaktır. Yine ilk eğitim dönemimizi sözleri Ayten Dirier, müziği Ali Kocatepe’ye ait olan marş ile açmıştık. Bilginin ışığıyla dimdiktir başımız. İnançla el ele engeller aşarız. Biz üretken, girişimci, her an katılımcıyız. Ülkenin gururuyuz, Atatürk’ün yolunda” ifadelerini kullandı.
“Üniversiteler, gelişimin yapı taşıdır”
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de, ekonominin üniversitelerle başladığını belirterek, “Üniversiteler bilgiyi, veriyi, istatistiği takip eden, üreten, bölge ekonomisinin önde gelen kurumlarıyla ve kamuoyuyla paylaşan yapılarıyla ekonomide bilimsel gelişimin yapı taşıdır” açıklamasında bulundu.
“Öğrenci odaklı eğitim”
İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Muğan ise, öğrenci odaklı bir üniversite olduklarına işaret ederek şöyle konuştu: “Öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıracak bir eğitim veriyoruz. Memnuniyet anketi yapıyoruz. Ders kayıt ve ders programı süreç iyileştirilmesi yapıldı. 245 akıllı sınıf olarak donatıldı. Sürekli olarak en iyi eğitim yöntemlerini paylaşmak için öğretim üyelerimizle seminerler gerçekleştiriyoruz. Değişen koşullarda önde olmak için lisans ve yüksek lisans programlarımızı yeniliyoruz."
“İzmir gemi olsaydı, kaptanımız Ekrem Demirtaş olurdu”
Etkinlik kapsamında, Akademik Atama ve Yükseltme Töreni yapıldı. Öğretim üyelerine cüppelerini ve plaketlerini İEÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Naciye Can Muğan ile Başkan Demirtaş verdi. Ayrıca, yıl boyunca çeşitli yarışmalarda ödül kazan öğrencilere de plaketleri sunuldu. İEÜ Halk Dansları Kulübü, Echoir Çok Sesli Korosu ile Müzik Danışmanı Alaskar Abbasov yönetimindeki Grup Turuncu’nun sergilediği, İTO Eğitim Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Engin Kıbrıslı ve İEÜ Tanıtım ve Kurumsal Pazarlama İletişimi Müdürü Emel Akçay Uzun’un yazdığı “Zafer, Yaşam Yolundaki Kararlılıktadır” adlı gösteri izleyenlerden büyük alkış aldı. Gösterinin sonunda Halk Dansları Kulübü ile Mezunlar Derneği, İzmir Ekonomi Ailesi adına Başkan Demirtaş’a “Başkanımız, vizyonuyla, çalışmasıyla, kararlılığıyla İzmir’i marka şehir yaptı. İzmir’i dünyaya taşıdı. Dünyayı da İzmir’e getirdi. İzmir gemi olsaydı, kaptanımız Ekrem Demirtaş olurdu. Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz” diyerek gemi vazo hediye etti. Tören, Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü öğrenci şeflerin yaptığı 17. yıl pastasının kesilmesiyle tamamlandı.
Son dakika! Meteoroloji saat verdi! İşte İstanbul hava durumu raporu
PKK raporunda korkunç detaylar: Cinsel organlarını yakıyorlar
AK Parti'yi kızdıracak sözler
Abdulkadir Selvi'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bomba yazı
Suriye'de son dakika gelişmesi! Füzeler etkisiz hale getirildi
ABD Kongresi üyelerinden Suriye saldırısına eleştiri: Zayıf bir cevap
Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!
Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!
İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı
WhatsApp’a 16 yaş sınırı gelebilir!
İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
İç çamaşırlarıyla sokakta! Siz bir de arkasını görün
Okuyucu Yorumları 0 yorum