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İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü önünde 'geçici kimlik' izdihamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 13:15 | Son Güncelleme

İZMİR'de, sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda Suriyeli göçmen, geçici koruma kimlik belgesi almak için İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde toplanınca izdiham yaşandı.

İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü önünde 'geçici kimlik' izdihamı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda Suriyeli göçmen, geçici koruma kimlik belgesi almak için İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde toplanınca izdiham yaşandı. Bazı bebekler ezilme tehlikesi geçirirken, polis, Suriyelilerin sıraya girmesini sağlayarak izdihamı sona erdirdi.
Konak'taki İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde, geçici koruma kimlik belgesi almak isteyen Suriyeli göçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. Randevuların aynı güne verilmesi nedeniyle, saatler geçtikçe sayıları yaklaşık 500'ü bulan göçmenler, işlemlerini olabildiğince erken bitirmek için içeriye girmek istedi. Yaşanan izdihamda, bazı Suriyeli bebekler ezilme tehlikesi geçirdi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriyelileri sıraya sokmaya çalıştı. Polislerle göçmenler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Ortalık sakinleşmeyince Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden takviye ekip istendi. Polisler, göçmenlerin sıraya girmelerini sağladı. Göçmenler belirli sayıda gruplar halinde kontrollü olarak içeriye aldı. Sokakta, davetiye basım işiyle uğraşan bir esnaf ise "Her gün aynı şey, yeter artık, bıktık. Koskoca İzmir'de buradan başka yer yok mu, işimizi gücümüzü yapamıyoruz" diyerek duruma tepki gösterdi.

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İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü önünde 'geçici kimlik' izdihamıİzmir Göç İdaresi Müdürlüğü önünde 'geçici kimlik' izdihamıİzmir Göç İdaresi Müdürlüğü önünde 'geçici kimlik' izdihamıİzmir Göç İdaresi Müdürlüğü önünde 'geçici kimlik' izdihamı

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