İzmir'i kana bulayacaklardı! Silahlar kitapların içinden çıktı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süren takip sonrası operasyon düzenledi. Baskın yapılan evde MLKP üyesi 2 erkek terörist gözaltına alındı.
SİLAHLAR KİTAPLARIN İÇİNDEN ÇIKTI
Teröristlerle birlikte yaklaşık 3 kilo ağırlığında, patlatılmaya hazır, boru tipi 2 bomba ile 2 tabanca ele geçirildi. Silahların, özel olarak kesilen 2 kitap içine saklandığı ortaya çıktı.
SURİYE'DE EĞİTİM ALMIŞLAR
MLKP'li teröristlerin, bomba eğitimini Suriye'de aldığı tespit edildi.
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