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İzmir'i kana bulayacaklardı! Silahlar kitapların içinden çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 17:56 | Son Güncelleme

İzmir'de, terör ve istihbarat ekiplerinin yaptığı operasyonda, terör örgütü MLKP mensubu bombacı 2 terörist yakalandı. Bomba eğitimini Suriye'de aldığı belirlenen teröristlerle yaklaşık 3 kilo ağırlığında, patlatılmaya hazır boru tipi 2 bomba ele geçirildi.

İzmir'i kana bulayacaklardı! Silahlar kitapların içinden çıktı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süren takip sonrası operasyon düzenledi. Baskın yapılan evde MLKP üyesi 2 erkek terörist gözaltına alındı.

SİLAHLAR KİTAPLARIN İÇİNDEN ÇIKTI

Teröristlerle birlikte yaklaşık 3 kilo ağırlığında, patlatılmaya hazır, boru tipi 2 bomba ile 2 tabanca ele geçirildi. Silahların, özel olarak kesilen 2 kitap içine saklandığı ortaya çıktı.

SURİYE'DE EĞİTİM ALMIŞLAR

MLKP'li teröristlerin, bomba eğitimini Suriye'de aldığı tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
izmir MLKP bombacı silah terörist Suriye

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