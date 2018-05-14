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İzmir iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 21:33 | Son Güncelleme

2018 Ramazan ayına ulaştık. İzmir Ramazan imsakiyesi haberimizde. Onbir ayın sultanı Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba sabahı kalkacağımız sahur ile başlayacak. Geceden kılınan teravih namazı ile Ramazan ayına girmiş oluyoruz. Ramazan'ın ilk günleri özellikle imsakiye daha çok kontrol ediliyor. Haberimizde tablo şeklinde hazırladığımız İzmir Ramazan imsakiyesi 2018 çizelgesi ile bütün ay boyunca faydalanabilirsiniz. İşte İzmir Ramazan imsakiyesi...

İzmir iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Ramazan ayına girecek olmanın heyecanını bir kez daha yaşıyoruz. Rahmet ayı olan Ramazan ayı ile birlikte İzmir Ramazan imsakiyesi 2018 merak edilmeye başlandı. 15 Mayıs Salı günü yatsı namazı sonrasında eda edilecek teravih namazı ile Ramazan ayına girmiş olacağız. 16 Mayıs Çarşamba imsak vaktine kadar ise sahurumu yapmış ve ilk orucumuza niyetlenmiş olacağız. Gün içinde iftar hazırlıkları için Ramazan imsakiyesi araştırılır. Bu yüzden İzmir Ramazan imsakiyesi 2018 çizelgesini sizler için hazırladık. Tablodan Ramazan ayı boyunca faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda haberimizde Ramazan ayına dair bazı bilgiler yer almaktadır. İşte İzmir Ramazan imsakiyesi 2018...

İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 04:13 05:53 13:14 17:04 20:23 21:56
2 17 Mayıs 2018 Perşembe 04:12 05:52 13:14 17:04 20:24 21:57
3 18 Mayıs 2018 Cuma 04:10 05:51 13:14 17:04 20:25 21:58
4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 04:09 05:50 13:14 17:05 20:26 22:00
5 20 Mayıs 2018 Pazar 04:08 05:49 13:14 17:05 20:27 22:01
6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 04:07 05:49 13:14 17:05 20:27 22:02
7 22 Mayıs 2018 Salı 04:06 05:48 13:14 17:05 20:28 22:03
8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 04:05 05:47 13:14 17:06 20:29 22:04
9 24 Mayıs 2018 Perşembe 04:03 05:47 13:14 17:06 20:30 22:06
10 25 Mayıs 2018 Cuma 04:02 05:46 13:14 17:06 20:31 22:07
11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 04:01 05:45 13:14 17:06 20:32 22:08
12 27 Mayıs 2018 Pazar 04:00 05:45 13:15 17:06 20:32 22:09
13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 04:00 05:44 13:15 17:07 20:33 22:10
14 29 Mayıs 2018 Salı 03:59 05:44 13:15 17:07 20:34 22:11
15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:58 05:43 13:15 17:07 20:35 22:12
16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:57 05:43 13:15 17:07 20:35 22:14
17 01 Haziran 2018 Cuma 03:56 05:43 13:15 17:08 20:36 22:15
18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:55 05:42 13:15 17:08 20:37 22:16
19 03 Haziran 2018 Pazar 03:55 05:42 13:16 17:08 20:37 22:17
20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:54 05:41 13:16 17:08 20:38 22:17
21 05 Haziran 2018 Salı 03:54 05:41 13:16 17:09 20:39 22:18
22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:53 05:41 13:16 17:09 20:39 22:19
23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:52 05:41 13:16 17:09 20:40 22:20
24 08 Haziran 2018 Cuma 03:52 05:41 13:16 17:09 20:40 22:21
25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:52 05:40 13:17 17:10 20:41 22:22
26 10 Haziran 2018 Pazar 03:51 05:40 13:17 17:10 20:41 22:22
27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:51 05:40 13:17 17:10 20:42 22:23
28 12 Haziran 2018 Salı 03:51 05:40 13:17 17:10 20:42 22:24
29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:50 05:40 13:17 17:11 20:43 22:24
30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:50 05:40 13:18 17:11 20:43 22:25

ORUCA NİYET NASIL VE NE ZAMAN EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir. Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

ORUÇ VAKTİNİN GİRMESİ - İMSAKİ VAKTİ NEDİR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır. Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

SAHUR DUASI

Peygamber Efendimiz mealen buyuruyor ki:

“Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi oIan Allah’ım! Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle… Amin…”

İFTAR DUASI

Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.

Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. AMİN.

İZMİR CAMİLER


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