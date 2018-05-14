İzmir iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Ramazan ayına girecek olmanın heyecanını bir kez daha yaşıyoruz. Rahmet ayı olan Ramazan ayı ile birlikte İzmir Ramazan imsakiyesi 2018 merak edilmeye başlandı. 15 Mayıs Salı günü yatsı namazı sonrasında eda edilecek teravih namazı ile Ramazan ayına girmiş olacağız. 16 Mayıs Çarşamba imsak vaktine kadar ise sahurumu yapmış ve ilk orucumuza niyetlenmiş olacağız. Gün içinde iftar hazırlıkları için Ramazan imsakiyesi araştırılır. Bu yüzden İzmir Ramazan imsakiyesi 2018 çizelgesini sizler için hazırladık. Tablodan Ramazan ayı boyunca faydalanabilirsiniz. Aynı zamanda haberimizde Ramazan ayına dair bazı bilgiler yer almaktadır. İşte İzmir Ramazan imsakiyesi 2018...

İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 04:13 05:53 13:14 17:04 20:23 21:56 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 04:12 05:52 13:14 17:04 20:24 21:57 3 18 Mayıs 2018 Cuma 04:10 05:51 13:14 17:04 20:25 21:58 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 04:09 05:50 13:14 17:05 20:26 22:00 5 20 Mayıs 2018 Pazar 04:08 05:49 13:14 17:05 20:27 22:01 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 04:07 05:49 13:14 17:05 20:27 22:02 7 22 Mayıs 2018 Salı 04:06 05:48 13:14 17:05 20:28 22:03 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 04:05 05:47 13:14 17:06 20:29 22:04 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 04:03 05:47 13:14 17:06 20:30 22:06 10 25 Mayıs 2018 Cuma 04:02 05:46 13:14 17:06 20:31 22:07 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 04:01 05:45 13:14 17:06 20:32 22:08 12 27 Mayıs 2018 Pazar 04:00 05:45 13:15 17:06 20:32 22:09 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 04:00 05:44 13:15 17:07 20:33 22:10 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:59 05:44 13:15 17:07 20:34 22:11 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:58 05:43 13:15 17:07 20:35 22:12 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:57 05:43 13:15 17:07 20:35 22:14 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:56 05:43 13:15 17:08 20:36 22:15 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:55 05:42 13:15 17:08 20:37 22:16 19 03 Haziran 2018 Pazar 03:55 05:42 13:16 17:08 20:37 22:17 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:54 05:41 13:16 17:08 20:38 22:17 21 05 Haziran 2018 Salı 03:54 05:41 13:16 17:09 20:39 22:18 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:53 05:41 13:16 17:09 20:39 22:19 23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:52 05:41 13:16 17:09 20:40 22:20 24 08 Haziran 2018 Cuma 03:52 05:41 13:16 17:09 20:40 22:21 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 03:52 05:40 13:17 17:10 20:41 22:22 26 10 Haziran 2018 Pazar 03:51 05:40 13:17 17:10 20:41 22:22 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:51 05:40 13:17 17:10 20:42 22:23 28 12 Haziran 2018 Salı 03:51 05:40 13:17 17:10 20:42 22:24 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:50 05:40 13:17 17:11 20:43 22:24 30 14 Haziran 2018 Perşembe 03:50 05:40 13:18 17:11 20:43 22:25

ORUCA NİYET NASIL VE NE ZAMAN EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).