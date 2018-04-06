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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Köse atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 21:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Saffet Köse’yi atadı.
Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Saffet Köse’yi atamışlardır” denildi.

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