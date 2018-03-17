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İzmir Limanı esnafı turistleri bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 10:16 | Son Güncelleme

İZMİR Limanı'ndaki esnaf, 2 yıldır kruvaziyer gemilerinin rotasını İzmir'e çevirmesini bekliyor.

İZMİR Limanı'ndaki esnaf, 2 yıldır kruvaziyer gemilerinin rotasını İzmir'e çevirmesini bekliyor. Yerli turistlere açık olmayan limanda aylardır tek bir satış dahi yapamadıklarını söyleyen esnaf, umudunu 2019'a bağladı. Limanda büfesi olan Avni Çolak, gençliğini verdiğini söylediği işletmesini kapatmak istemediğini, çünkü burasının çocuğu gibi olduğunu belirtirken, esnaftan Hakan Cansız ise 4 aydır kirasını ödeyemediğini ifade etti. İzmir Limanı'nda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) kiracısı olarak hizmet veren 11 esnaftan 3'ü, kruvaziyer gemilerinin terör olayları nedeniyle 2016'da İzmir'i rotasından çıkarmasının ardından kepenk kapatarak limandan ayrıldı. Limanda kalan ve yaşadıkları ekonomik sorunlar nedeniyle kiraları düşürülen esnaf, 2016 yılından bu yana tek bir satış dahi yapamadıklarını belirtirken, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş tarafından sektörün önde gelen şirketlerinden MSC'nin, İzmir kruvaziyer seferlerini 2019 yılından itibaren başlatacağına dair yaptığı açıklama ile yeniden umutlandı. Tek gelir kapısı turistler olan esnaftan Hakan Cansız (48), uzun süredir hiç iş olmadığını ve bütün gün işyerlerinde oturduklarını söyledi. 4 aylık kira borcunun bulunduğunu belirten Cansız, Sabah geliyoruz, dükkanı açıp öylece bekliyoruz. Başka bir işimiz de yok. Umutla gemilerin gelmesini bekliyoruz dedi. BELKİ GELİR DİYE BEKLİYORUZ Liman esnafından Mehmet Bedri Zobu (56) da zor günler geçirdiğini ifade etti. Buraya turist gelmezse bütün dükkanların kapanacağını söyleyen Zobu, Böyle giderse herkes yavaş yavaş kepenk indirecek. Eskiden gemiler geliyordu, şimdi gelen yok. Ticaret Odası'ndan aldığımız bilgilere göre 2019 yılında gemiler gelecek. Ama detaylarını bilmiyoruz. Fakat 2 yıl hiç gemi gemledi. Bu yıl da gelmeyecek. Dayanabilen dayanıyor, dayanamayan ise kapatıp gidiyor. Gücümüz yettiği yere kadar duruyoruz. Umut dünyası, belki gemi gelir diye bekliyoruz diye konuştu. 1989 yılından beri limanda esnaflık yaptığını söyleyen Avni Çolak (46) ise kredi çekerek dükkanı ayakta tutmaya çalıştılarını belirtti. Çolak, Günde 10 çayla burası dönmüyor. Her gün cepten yiyoruz ve nasıl olacak bilmiyorum. Büfeyi kapatmayı asla düşünmedim. Gençliğim, çocukluğum burada geçti. Burası benim çocuğum gibi. Savaşacağız, yapacağımız başka bir şey yok dedi.

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