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İzmir merkezli FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 12:54 | Son Güncelleme

Biri muvazzaf binbaşı 3 zanlı, Kayseri'de gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - İzmir merkezli 24 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde başlatılan operasyonda biri muvazzaf binbaşı 3 kişi Kayseri'de yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen ve Kars'ta görev yapan muvazzaf binbaşı M.S'nin kurs eğitimi için Kayseri'ye geldiği belirlendi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.S. ile aynı operasyon kapsamında aranan O.E. ve B.A.Ç'yi kent merkezinde gözaltına aldı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından İzmir'e gönderilecek.

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Emniyet FETÖ gözaltı izmir Kayseri Muvazzaf

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