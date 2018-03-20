İzmir merkezli FETÖ soruşturması

İZMİR (AA) - İzmir merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 11'i hakkında tutuklama kararı verildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün İzmir yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Savcılığı'nca alınan ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan, 11'i "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklananların örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesi ekiplerince, örgütün İzmir il yapılanmasını deşifre çalışmaları kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanan 5 kişinin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlatmış 13 Mart'ta tekrar örgütlenme çabası içerisinde olan şüphelilere yönelik İzmir, Tekirdağ, Eskişehir, Balıkesir ve Kocaeli'de düzenlediği operasyonda, 22 zanlıyı yakalamıştı.
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