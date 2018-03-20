HABER

İzmir merkezli FETÖ soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 15:18 | Son Güncelleme

Terör örgütünün İzmir yapılanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 22 zanlıdan 11'i tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 11'i hakkında tutuklama kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün İzmir yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığı'nca alınan ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan, 11'i "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklananların örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesi ekiplerince, örgütün İzmir il yapılanmasını deşifre çalışmaları kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanan 5 kişinin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlatmış 13 Mart'ta tekrar örgütlenme çabası içerisinde olan şüphelilere yönelik İzmir, Tekirdağ, Eskişehir, Balıkesir ve Kocaeli'de düzenlediği operasyonda, 22 zanlıyı yakalamıştı.

PKK'ya ağır darbe! Sözde sorumlu öldürüldüPKK'ya ağır darbe! Sözde sorumlu öldürüldü
Afrin'de PKK cephaneliği ele geçirildi!Afrin'de PKK cephaneliği ele geçirildi!
Son dakika! Özel Kuvvetler Afrin'deSon dakika! Özel Kuvvetler Afrin'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran sınırında korkunç görüntü

İran sınırında korkunç görüntü

DHKP-C'nin Ankara sorumlusu yakalandı

DHKP-C'nin Ankara sorumlusu yakalandı

Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor

Mevlüt Çavuşoğlu: Terör örgütü, ABD'yi tehdit ediyor

Tesbih namazı nedir? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Kaç çeşit nafile namazı vardır?

Tesbih namazı nedir? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Kaç çeşit nafile namazı vardır?

Abdullah Öcalan'ın yeğeni dahil 17 kişi gözaltına alındı

Abdullah Öcalan'ın yeğeni dahil 17 kişi gözaltına alındı

On Numara sonuçları 19 Mart: 1 sene sonra devirli ikramiye kazanan çıktı!

On Numara sonuçları 19 Mart: 1 sene sonra devirli ikramiye kazanan çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.