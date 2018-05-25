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İzmir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 13:32 | Son Güncelleme

Örgütün sizde sivil toplum kuruluşu yapılanmasına yönelik 7 ildeki operasyonda 22 zanlı gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'nin sözde sivil toplum yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütünün illegal faaliyetlerini legal görüntü altında yürütmek amacıyla kurulan sözde sivil toplum kuruluşlarının üye, yönetici, çalışan ve kurucularından oldukları belirlenen 36 şüpheli hakkında yakalama, arama ve el koyma kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İzmir merkez olmak üzere Hatay, Ankara, Afyon, Denizli, Isparta ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 22 zanlı yakalandı.

Şüphelilerden ikisinin yurt dışına kaçtığı tespit edilirken diğer firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin çoğunun örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullancısı olduğu, gözaltına alınanlar içinde FETÖ'nün Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan derneklerinde yönetim kurulu üyeleri ile örgüt hiyerarşisinde "bölgeci", "bölge talebe mesulu (BTM)", "belletmen" ve "izdivaç sorumlusu" görevindeki kişilerin de olduğu öğrenildi.

Şüpheliler İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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FETÖ İzmir Emniyet Müdürlüğü operasyon polis Terör örgütü

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