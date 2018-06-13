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İzmir merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 20:02 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında İzmir ve Ankara'nın da bulunduğu 6 ilde gözaltına alınan 20 kişi, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 9'u "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 11 zanlıdan 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğeri ise salıverildi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 10 kişinin, bir kısım örgüt şüphelisinin örgüt faaliyetlerini nasıl gerçekleştirdiklerine dair ayrıntılı bilgiler verdikleri gerekçesiyle etkin pişmanlık kapsamında serbest bırakıldıkları belirtildi.

Şüphelilerin, FETÖ/PDY şifreli yazışma programı ByLock'u kullandıkları belirtildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Haziran'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, daha önce haklarında işlem yapılan ByLock kullanıcılarının listelerinde yer alan, aralarında il ve ilçe bazında öğrenci yapılanması çerçevesinde faaliyet gösterdiği iddia edilen 20 kişiyi gözaltına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ/PDY operasyon

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