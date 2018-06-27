İzmir merkezli organize suç örgütüne operasyon: 43 gözaltı (3)

GÖZALTI SAYISI 43'E ÇIKTI

İzmir merkezli olmak üzere, İstanbul, Ankara, Bursa, Muğla, Artvin ve Trabzon'da bu sabah saatlerinde, organize suç örgütleri 'Sarallar' ve 'Beşok' grubu ile uluslararası motosiklet kulübü 'Hells Angels'e (Cehennem Melekleri) yönelik başlatılan operasyonlarda, gözaltı sayısının 35'ten 43'e çıktığı öğrenildi.

Davut CAN / İZMİR, (DHA)

