İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen iki ayrı suç örgütüne yönelik İzmir, Aydın, Hatay ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere hava destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisi desteği, iki dedektör köpek ve 250 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 570 gram esrar, bir ruhsatsız tabanca, iki ruhsatsız tüfek, 25 fişek, bir hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 795 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin yapılacak adli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.

Operasyonda yakalanan kişilerle bağlantılı olduğu tespit edilen 17 kişinin daha önceki operasyonlarda tutuklandığı öğrenildi.

