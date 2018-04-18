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İzmir metro hattında üst geçit raylara çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 19:25 | Son Güncelleme

İzmir metrosunun Sanayi ve Bölge durakları arasında yaya üst geçit henüz belirlenemeyen bir sebeple metro yaylarının üzerine çöktü.

Bornova'nın Ağaçlı Yol mevkisinde, İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü karşısında bulunan, İzmir Metrosu'nun Sanayi ile Bölge istasyonları arasındaki yaya üst geçidine, bugün akşam saatlerinde, altından geçen bir vinç çarptı. Çarpmanın etkisiyle, üst geçidin bir bölümü metro hattının üstüne diğer bölümü ise yola çöktü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtilen olayda, olası bir facia ucuz atlatıldı. Kaza nedeniyle Sanayi Durağı'ndan Evka 3'e kadar olan bölümdeki metro seferleri durduruldu. İş çıkış saati olması nedeniyle metro ve otobüs duruklarında kalabalıklar oluştu.

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