İzmir milletvekili seçim sonuçları 2018: İşte kazanan milletvekilleri tüm listesi

İZMİR 1. Bölge
AK Parti
1- Binali Yıldırım
2- Mahmut Atilla Kaya
3- Ceyda Bölünmez Çankırı
4- Cemal Bekle
MHP
1- Hasan Kalyoncu
CHP
1- Ahmet Tuncay Özkan
2- Murat Bakan
3- Özcan Purçu
4- Kani Beko
5- Mehmet Ali Çelebi
6- Tacettin Bayır
7- Ednan Arslan
İYİ Parti
1- Dursun Müsavat Dervişoğlu
HDP
1- Serpil Kemalbay Pekgözegü
İZMİR 2. Bölge
AK Parti
1- Hamza Dağ
2- Fehmi Alpay Özalan
3- Necip Nasır
4- Yaşar Kırkpınar
MHP
1- Tamer Osmanağaoğlu
CHP
1- Kemal Kılıçdaroğlu
2- Selin Sayek Böke
3- Kamil Okyay Sındır
4- Atila Sertel
5- Sevda Erdan Kılıç
6- Mahir Polat
7- Bedri Serter
İYİ Parti
1- Aytun Çıray
HDP
1- Murat Çepni
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