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İzmir Müftülüğünden "cuma vaazı" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 23:56 | Son Güncelleme

İzmir Müftülüğü, Konak ilçesindeki Kestanepazarı Camisi'ndeki cuma namazı öncesindeki vaazda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eleştirildiğine ilişkin haberleri yalanladı

İzmir Müftülüğü, Konak ilçesindeki Kestanepazarı Camisi'ndeki cuma vaazında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirildiğine ilişkin haberleri yalanladı.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamada, bazı internet sitelerinde yer alan Kestanepazarı Camisi'nde Kılıçdaroğlu'nun cuma vaazında eleştirildiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Haberde adı geçen Konak ilçesi Kestanepazarı Camisi'nde 23 Şubat 2018 Cuma günü vaazda 'Büyük Emanet, İnsani Sorumluluk' konusu, hutbede ise Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 'Bağımlılık Bir Tuzaktır' konusu işlenmiş olup, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi vaaz ve hutbede hiçbir şekilde konu edilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cuma vaazı İzmir Müftülüğü

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