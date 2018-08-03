HABER

İzmir NATO'da devir teslim töreni -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 12:01 | Son Güncelleme

NATO MÜTTEFİK KARA KOMUTANLIĞI'NDA DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI   İZMİR’de, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti'nin katılımıyla düzenlenen törenle, NATO Müttefik Kara Komutanlığı görevini Korgeneral John Thomson devraldı.

NATO MÜTTEFİK KARA KOMUTANLIĞI'NDA DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI

İZMİR’de, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti'nin katılımıyla düzenlenen törenle, NATO Müttefik Kara Komutanlığı görevini Korgeneral John Thomson devraldı.

İzmir'in Buca ilçesi, Şirinyer semtinde bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı Karargahı Orgeneral Vecihi Akın Kışlası'nda, komuta devir teslim töreni yapıldı. Törene, ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti, ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Cosnett, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan ve askeri erkan katıldı. Korgeneral John C. Thompson, NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM) görevini Komutan Yardımcısı Korgeneral Paolo Ruggiero’dan devraldı. Devir teslim bayrağını NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti, Korgeneral John Thomson’a teslim etti.

Tören sonrasında soruları yanıtlayan, görevi devralan Korgeneral John C. Thompson,Türkiye ile ABD arasındaki askeri ilişkilerle ilgili, "Türkiye ile Amerika arasındaki askeri ilişkiler çok güçlü. Geçen sene bu zamanlarda Afganistan'daydım. Türk generaller ve subaylarla tanıştım. Türkiye NATO’nun çok eski bir üyesi. Bu ilişkilerinin güçlülüğünü koruyacağına inanıyorum" diye konuştu.

NATO’nun bölgede yaşanan savaşlar nedeniyle Türkiye’nin güvenliği konusunda üzerine düşen görevi yapmadığı yönündeki görüşler konusundaki düşüncesi sorulan Korgeneral John C. Thompson, "NATO, sorumluluğunda bulunan 360 derecelik alanda, doğu, batı, kuzey, güney olmak üzere, bütün tehditlere cevap vermekteyiz, vermeye de devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan törene katılan ve Türkiye’de bulunmaktan dolayı mutlu olduğu belirten NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti’nin, terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlemek, devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek suçlamasıyla 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'u ziyaret etme ihtimali de bulunuyor. Kritik ziyaret öncesi Brunson'un, Alsancak’taki evinin önünde alınan güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarıldı.

PARTNERVe kötü haber geldi! Whatsapp artık ücretli...Ve kötü haber geldi! Whatsapp artık ücretli...
Kadın bisikletçilerin taşıdığı Türk bayrağı, Amasya'ya ulaştıKadın bisikletçilerin taşıdığı Türk bayrağı, Amasya'ya ulaştı
Kırklareli Ovası'na kurulacak termik santral protestosunda arbedeKırklareli Ovası'na kurulacak termik santral protestosunda arbede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Meclis'te HDP'ye büyük şok

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

İlginizi Çekebilir

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılacak? Adım adım e-devlet ile bedellik askerlik başvuru kılavuzu

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılacak? Adım adım e-devlet ile bedellik askerlik başvuru kılavuzu

Konya'daki sapık şeyh hakkında iğrenç bir detay daha!

Konya'daki sapık şeyh hakkında iğrenç bir detay daha!

Bedelli askerlik başvuru kılavuzu yayınlandı!

Bedelli askerlik başvuru kılavuzu yayınlandı!

Erdoğan, minik kızın gözyaşlarını görünce aracını durdurdu

Erdoğan, minik kızın gözyaşlarını görünce aracını durdurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.