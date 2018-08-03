İzmir NATO'da devir teslim töreni -2

NATO MÜTTEFİK KARA KOMUTANLIĞI'NDA DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI

İZMİR’de, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti'nin katılımıyla düzenlenen törenle, NATO Müttefik Kara Komutanlığı görevini Korgeneral John Thomson devraldı.

İzmir'in Buca ilçesi, Şirinyer semtinde bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı Karargahı Orgeneral Vecihi Akın Kışlası'nda, komuta devir teslim töreni yapıldı. Törene, ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti, ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Cosnett, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan ve askeri erkan katıldı. Korgeneral John C. Thompson, NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM) görevini Komutan Yardımcısı Korgeneral Paolo Ruggiero’dan devraldı. Devir teslim bayrağını NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti, Korgeneral John Thomson’a teslim etti.

Tören sonrasında soruları yanıtlayan, görevi devralan Korgeneral John C. Thompson,Türkiye ile ABD arasındaki askeri ilişkilerle ilgili, "Türkiye ile Amerika arasındaki askeri ilişkiler çok güçlü. Geçen sene bu zamanlarda Afganistan'daydım. Türk generaller ve subaylarla tanıştım. Türkiye NATO’nun çok eski bir üyesi. Bu ilişkilerinin güçlülüğünü koruyacağına inanıyorum" diye konuştu.