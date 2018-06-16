İzmir pedalladı Sapanca'da vahşetin failinin bulunması için seferberlik -1

Aziz GÜVENER-İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, bacakları ve kuyruğu kesilen yavru köpeğin ölümüyle ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. İl emniyet müdürü, il jandarma komutanı, belediye başkanı bölgeye gelirken, olay günü bölgede çalışan greyder bölgeye getirilerek tatbikat yapıldı. Jandarmalar çalıların arasında köpeğin kopan uzuvlarını aradı. Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu ilk bulguların makineden kaynaklı olduğunu, ancak kendisine pek inandırıcı gelmediğini belirtti. Sapanca ilçesi Şahin Tepesi mevkiinde hayvanları besleyen Nuray Ersoy, bacakları ve kuyruğu kesilen yavru köpeği fark etti. Sapanca'da veteriner hekim Onur Çakmak'a götürülen köpek, ilk müdahalesinin ardından İstanbul Hayvan Hastanesi'ne sevk edildi, ancak dün öldü. Vahşete, Türkiye'nin dört bir yanından tepki yağdı. ANNE VE YAVRU KÖPEKLER OLAY YERİNDE Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Sapanca Cumhuriyet Savcılığı'na köpeğin ölümüyle ilgili araştırma yapılması için talimat verdi. Bugün, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer, yavru köpeğin bulunduğu yere geldi, ekipler incelemede bulundu. Anne ve köpek diğer yavruları olay yerinde görüldü. Bölgede incelemelerde bulunan ekipler, köpeğin kopan uzuvlarını aradı.

BELEDİYE BAŞKANI İŞ KAZASI OLDUĞUNU SÖYLEDİ Olay günü bölgede çalışma yapan Sapanca Belediyesi'ne ait greyder de bölgeye getirilerek tatbikat yapıldı. Greyder bıçağını indirerek yolda ilerlerken, çalıların arasında gölgede duran köpeklerin gürültüye rağmen kaçmadığı görüldü. Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer çalıların arasında köpekleri göstererek, makinenin geçerken köpeğin görülemeyeceğini, bunun bir iş kazası olduğunu, gölgedeki annenin ve yavrularının istifini bozmadan durduğunu söyledi. Aydın Yılmazer köpeğin bacaklarının kesilmesi durumunda annenin doğal olarak tepkisini de göstereceğini belirtti. Aydın Yılmazer, olay günü iş makinesini talep eden Erol Yıldız ile görüştü. Erol Yıldız da olayın kaza olduğunu ifade etti. Ayrıca, köpeği bulan Nuray Ersoy ile de telefon ile görüşüldü. Yılmazer üzgün olduklarını, ancak bir öldürme vakası olmadığını belirterek, "Emniyetimiz ve jandarmamız hassasiyetle incelemeleri son noktaya getiriyor. Bizzat iş makinesi bölgeye getirdik. Yol düzenlemesi yapılması sırasında gölgelikte yol kenarında bulunan yavrular ve hayvan dikenlik, otluk içerisinde gürültüye alışık olmalarından dolayı yerinden kalkmamışlar, dolayısıyla iş makinesi oradan geçerek, görmediği için de olay gerçekleşmiş. Bu olduğunda dolayı üzgünüz, ama hiçbir şekilde bir katliam, bir öldürme vakası kesinlikle olmadığını belirtebilirim" dedi.