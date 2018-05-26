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İzmir Ramazan Platformu sahur buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 05:14 | Son Güncelleme

Platformun öncülüğünde bir araya gelen gençler, yer sofrasında sahur yaptı - AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya: "Bu seçim süreci bizim sadece muhalefet partileriyle karşı karşıya kaldığımız bir süreç değil"

İZMİR (AA) - İzmir Ramazan Platformu öncülüğünde bir araya gelen gençler, yer sofrasında kentin meşhur boyozu, gevreği, çorba ve çay ikramı ile sahur yaptı.

Konak Meydanı'ndaki İzmir'in simge tarihi yapıları Saat Kulesi ve Yalı Camisi yanında sahur programı için yer sofrası kuruldu.

Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen programda ilahi dinletisi de yer aldı.

Etkinliğe katılan misafirlere İzmir'le özdeşleşen boyoz ve gevreğin yanında, çorba ve çay ikramı yapıldı.

Burada konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi de Konak Meydanı'nda toplanıldığını hatırlatarak kendisinin de meydana ilk gelenlerden biri olduğunu belirtti.

Meydana geldiğinde darbe girişiminin yaşandığı kara geceyi hatırladığını dile getiren Kaya, "15 Temmuz'da millet olarak gösterdiğimiz duruş ve iradeye bugün de sahibiz. O süreci sadece FETÖ'ye de bağlamamak lazım. Bu seçim süreci bizim sadece muhalefet partileriyle karşı karşıya kaldığımız bir süreç değil. Onun arkasındaki güçleri de değerlendirdiğimizde, bakın yeni bir seçim dönemine girdik. Aynı güçler başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere AK Parti'nin karşısında yine saflarını aldılar." diye konuştu.

Darbe girişimine karşı duran iradenin, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nin de hasarsız atlatılmasını sağlayacağına inandığını vurgulayan Kaya, şunları söyledi:

"Öncelikle milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk turda seçip sonra da AK Parti'nin şimdiye kadar İzmir'de almış olduğu en yüksek oy oranıyla inşallah mecliste de temsilini sağlamış olacağız. En önemli görev siz değerli gençlerimize düşüyor. İzmir'de 130 bin genç kardeşimiz ilk defa oy kullanacak. Bu, Türkiye genelinde de seçimin kaderini etkileyecek. Onun için sizlerden ricamız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun buradaki temsilcileri ve adayları olarak bizlere sahip çıkmanız."

Programa, AK Parti İzmir milletvekili adayları Emre Cemil Ayvalı, Fatih Reha Yavuzer Kam, İzmir'deki sivil toplum kuruluşlarını temsilcileri ile çok sayıda lise ve üniversite öğrencisi katıldı.

Etkinliğe katılanlar, sabah namazının kılınmasının ardından dağıldı.

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gençler İzmir Ramazan Platformu Konak meydanı sahur

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